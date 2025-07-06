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Кварацхелия сыграет в полуфинале Клубного чемпионата мира против мадридского "Реала"

Кварацхелия сыграет в полуфинале Клубного чемпионата мира против мадридского "Реала"

Sputnik Грузия

Матч между "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом" состоится 9 июля 06.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. "Пари Сен-Жермен", за который с января выступает грузинский вингер Хвича Кварацхелия, вдевятером смог обыграть мюнхенскую "Баварию" в четвертьфинале Клубного чемпионата мира (2:0) и сыграет в полуфинале турнира с мадридским "Реалом". Кварацхелия начал игру в стартовом составе парижан и был одним из самых активных в составе своего клуба. Он создал несколько опасных моментов, но вратарь мюнхенцев Нойер не позволил парижанам открыть счет. На 78 минуте быстрая контратака подопечных Луиса Энрике увенчалась успехом – забил Дезире Дуэ. Спустя пять минут Пачо был удален с поля за грубый фол. После этого Луису Энрике пришлось заменить Кварацхелия на защитника Лукаса Бералдо для усиления обороны. На 90+2 минуте красную карточку получил еще один игрок парижан Эрнандес. Оставшись вдевятером, "ПСЖ" смог забить второй гол немцам. На этот раз отличился Дембеле после подачи Хакими. Матч между "Пари Сен-Жермен" и мадридским "Реалом" состоится 9 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол