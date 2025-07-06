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Правительство Грузии выделило 44 миллиона на помощь регионам
Правительство Грузии выделило 44 миллиона на помощь регионам
Sputnik Грузия
Наибольшая сумма выделена району Чиатура и району Багдати 06.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-06T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Правительство Грузии в качестве помощи выделило 44 миллиона лари 28 районам Грузии. Соответствующее распоряжение премьер-министра Грузии опубликовано на сайте правительства Грузии. Остальные муниципалитеты получили помощь от 2,2 до 1 миллиона лари. Району Они правительство выделило 700 тысяч лари, Кварели – 600 тысяч, Лагодехи, Ахалцихе и Зестафони – по 500 тысяч, а району Душети – 350 тысяч.При выделение помощи учитываются поступления в бюджет районов, поясняется в распоряжении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика
грузия, новости, экономика
Правительство Грузии выделило 44 миллиона на помощь регионам
Наибольшая сумма выделена району Чиатура и району Багдати
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Правительство Грузии в качестве помощи выделило 44 миллиона лари 28 районам Грузии.
Соответствующее распоряжение премьер-министра Грузии опубликовано
на сайте правительства Грузии.
Наибольшая сумма выделена району Чиатура (7,5 миллиона лари) и Багдати (2,9 миллиона лари). Еще три района получили по 2,5 миллиона лари.
Остальные муниципалитеты получили помощь от 2,2 до 1 миллиона лари.
Району Они правительство выделило 700 тысяч лари, Кварели – 600 тысяч, Лагодехи, Ахалцихе и Зестафони – по 500 тысяч, а району Душети – 350 тысяч.
При выделение помощи учитываются поступления в бюджет районов, поясняется в распоряжении.