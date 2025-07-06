https://sputnik-georgia.ru/20250706/pravitelstvo-gruzii-vydelilo-44-milliona-na-pomosch-regionam-294063937.html

Правительство Грузии выделило 44 миллиона на помощь регионам

Правительство Грузии выделило 44 миллиона на помощь регионам

Sputnik Грузия

Наибольшая сумма выделена району Чиатура и району Багдати 06.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-06T13:18+0400

2025-07-06T13:18+0400

2025-07-06T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Правительство Грузии в качестве помощи выделило 44 миллиона лари 28 районам Грузии. Соответствующее распоряжение премьер-министра Грузии опубликовано на сайте правительства Грузии. Остальные муниципалитеты получили помощь от 2,2 до 1 миллиона лари. Району Они правительство выделило 700 тысяч лари, Кварели – 600 тысяч, Лагодехи, Ахалцихе и Зестафони – по 500 тысяч, а району Душети – 350 тысяч.При выделение помощи учитываются поступления в бюджет районов, поясняется в распоряжении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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