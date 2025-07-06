https://sputnik-georgia.ru/20250706/traditsiya-khevsurskoy-vyshivki---nachrela-obrela-status-kulturnogo-naslediya-gruzii-294069077.html

Традиция хевсурской вышивки – "начрела" обрела статус культурного наследия Грузии

Традиция хевсурской вышивки – "начрела" обрела статус культурного наследия Грузии

Sputnik Грузия

"Начрела" – это гармоничное сочетание орнаментов и цветов, сохранившееся из глубины веков, которое выполнено в технике вышивки крестом 06.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-06T14:34+0400

2025-07-06T14:34+0400

2025-07-06T15:40+0400

культура

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хевсурети

национальное агентство охраны культурного наследия

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Хевсурская традиционная вышивка "начрела" получила статус памятника нематериального культурного наследия Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия. "Начрела" – это композиция, созданная и дополненная разнообразными и многогранными орнаментами, рожденными в горах Хевсурети, которая считалась главной чертой одежды и аксессуаров. Центральный узором композиции является крест. "Многовековая традиция вышивки "начрела", передаваемая от матери к дочери, жива и сегодня как важная характеристика идентичности этих мастеров", – говорится сообщении агентства. По сей день, как отметили в Национальном агентстве, хевсурские мастерицы используют "начрелу" для оформления современных нарядов и предметов мебели. "Начрела" – это гармоничное сочетание орнаментов и цветов, сохранившееся из глубины веков, которое выполнено в технике вышивки крестом. Национальное агентство охраны культурного наследия создано для регистрации, сохранения, исследования и популяризации образцов нематериальной культуры Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, хевсурети, национальное агентство охраны культурного наследия