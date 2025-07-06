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Традиция хевсурской вышивки – "начрела" обрела статус культурного наследия Грузии
Традиция хевсурской вышивки – "начрела" обрела статус культурного наследия Грузии
Sputnik Грузия
"Начрела" – это гармоничное сочетание орнаментов и цветов, сохранившееся из глубины веков, которое выполнено в технике вышивки крестом 06.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-06T14:34+0400
2025-07-06T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Хевсурская традиционная вышивка "начрела" получила статус памятника нематериального культурного наследия Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия. "Начрела" – это композиция, созданная и дополненная разнообразными и многогранными орнаментами, рожденными в горах Хевсурети, которая считалась главной чертой одежды и аксессуаров. Центральный узором композиции является крест. "Многовековая традиция вышивки "начрела", передаваемая от матери к дочери, жива и сегодня как важная характеристика идентичности этих мастеров", – говорится сообщении агентства. По сей день, как отметили в Национальном агентстве, хевсурские мастерицы используют "начрелу" для оформления современных нарядов и предметов мебели. "Начрела" – это гармоничное сочетание орнаментов и цветов, сохранившееся из глубины веков, которое выполнено в технике вышивки крестом. Национальное агентство охраны культурного наследия создано для регистрации, сохранения, исследования и популяризации образцов нематериальной культуры Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, хевсурети, национальное агентство охраны культурного наследия
культура, грузия, новости, хевсурети, национальное агентство охраны культурного наследия
Традиция хевсурской вышивки – "начрела" обрела статус культурного наследия Грузии
14:34 06.07.2025 (обновлено: 15:40 06.07.2025)
"Начрела" – это гармоничное сочетание орнаментов и цветов, сохранившееся из глубины веков, которое выполнено в технике вышивки крестом
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Хевсурская традиционная вышивка "начрела" получила статус памятника нематериального культурного наследия Грузии, сообщили в Национальном агентстве охраны культурного наследия.
"Начрела" – это композиция, созданная и дополненная разнообразными и многогранными орнаментами, рожденными в горах Хевсурети, которая считалась главной чертой одежды и аксессуаров. Центральный узором композиции является крест.
"Многовековая традиция вышивки "начрела", передаваемая от матери к дочери, жива и сегодня как важная характеристика идентичности этих мастеров", – говорится сообщении агентства.
По сей день, как отметили в Национальном агентстве, хевсурские мастерицы используют "начрелу" для оформления современных нарядов и предметов мебели.
"Начрела" – это гармоничное сочетание орнаментов и цветов, сохранившееся из глубины веков, которое выполнено в технике вышивки крестом.
Национальное агентство охраны культурного наследия создано для регистрации, сохранения, исследования и популяризации образцов нематериальной культуры Грузии.