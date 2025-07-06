https://sputnik-georgia.ru/20250706/v-gruzinskom-pomeste-vo-frantsii-budet-razbit-vinogradnik-294071093.html

В грузинском поместье во Франции будет разбит виноградник

В грузинском поместье во Франции будет разбит виноградник

Sputnik Грузия

История грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года 06.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-06T22:51+0400

2025-07-06T22:51+0400

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грузия

культура

новости

франция

поместье левиль

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Виноградник будет разбит на территории грузинского поместья Левиль, приобретенного правительством Первой демократической республики Грузии во Франции, сообщило министерство культуры Грузии. Ремонт поместья стартовал в 2023 году и должен завершился в 2026 году. Во время ремонта на территории шато Левиль обустроят Грузинскую академию Левиля, музейно-архивное пространство, библиотеку, конференц-зал, медиатеку и грузинский уголок (необходимые компоненты для продвижения грузинской оды, виноградника, квеври и грузинского вина). Документ подписали гендиректор Национального музея Грузии Давид Лорткипанидзе, директор Научно-исследовательского центра сельского хозяйства Леван Уджмаджуридзе и директор компании "Шато Зегаани" Лиана Зубашвили. Меморандум основан на нотариальном акте, подписанном 23 сентября 2016 года, который предусматривает уход и развитие парка усадьбы в Левиле, где почетное место займут деревья и фруктовые культуры грузинских сортов, а на одном из участков земли будет разбит грузинский виноградник. Компания "Шато Зегаани" на собственные средства и под свою ответственность обеспечит проведение соответствующих мероприятий по созданию виноградника на территории поместья. А Научно-исследовательский центр сельского хозяйства в рамках своей профессиональной компетенции окажет методическую помощь и консультации как компании, так и Национальному музею. История поместьяИстория грузинского поместья Левиль начинается с 1921 года. Тогда, после прихода к власти в Грузии большевиков, правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. Поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, переговоры с властями Франции велись с 1991 года. В поместье Левиль, огороженный старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, посажены аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей Первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года. Кроме поместья, в Левиле есть и кладбище Левиль-сюр-Орж (Leuville-sur-Orge), которое находится на территории поместья, где покоится прах сотен эмигрантов. Здесь похоронены видные политические и культурные деятели Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, франция, поместье левиль