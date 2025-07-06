https://sputnik-georgia.ru/20250706/vliyatelnyy-biznesmen-zaderzhan-v-gruzii-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-294071257.html
Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия
Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы 06.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-06T21:46+0400
2025-07-06T21:46+0400
2025-07-06T21:46+0400
грузия
новости
происшествия
георгий рамишвили
silk road group
silknet
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811339_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ecb69d6e7f5916c3f2ed3687b20b053e.jpg
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Влиятельный грузинский бизнесмен, основатель компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили задержан за незаконное хранение оружия, информацию подтвердили в МВД Грузии. Статья, по которой задержан бизнесмен, подразумевает незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку, пересылку или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. По информации телеканалов, задержание произошло в воскресенье, 6 июля. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Другие детали пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811339_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_93bea859e650f248f292ebec5a298f1b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, георгий рамишвили, silk road group, silknet, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, георгий рамишвили, silk road group, silknet, мвд грузии
Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия
В случае подтверждения вины бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Влиятельный грузинский бизнесмен, основатель компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили задержан за незаконное хранение оружия, информацию подтвердили в МВД Грузии.
Статья, по которой задержан бизнесмен, подразумевает незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку, пересылку или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
По информации телеканалов, задержание произошло в воскресенье, 6 июля. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Другие детали пока не сообщаются.