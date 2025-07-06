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https://sputnik-georgia.ru/20250706/vliyatelnyy-biznesmen-zaderzhan-v-gruzii-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-294071257.html
Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия
Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия
Sputnik Грузия
В случае подтверждения вины бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы 06.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-06T21:46+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Влиятельный грузинский бизнесмен, основатель компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили задержан за незаконное хранение оружия, информацию подтвердили в МВД Грузии. Статья, по которой задержан бизнесмен, подразумевает незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку, пересылку или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. По информации телеканалов, задержание произошло в воскресенье, 6 июля. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Другие детали пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, георгий рамишвили, silk road group, silknet, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, георгий рамишвили, silk road group, silknet, мвд грузии

Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия

21:46 06.07.2025
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 06.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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В случае подтверждения вины бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Влиятельный грузинский бизнесмен, основатель компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили задержан за незаконное хранение оружия, информацию подтвердили в МВД Грузии.
Статья, по которой задержан бизнесмен, подразумевает незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку, пересылку или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
По информации телеканалов, задержание произошло в воскресенье, 6 июля. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Другие детали пока не сообщаются.
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