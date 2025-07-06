https://sputnik-georgia.ru/20250706/vliyatelnyy-biznesmen-zaderzhan-v-gruzii-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-294071257.html

Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия

Влиятельный бизнесмен задержан в Грузии за незаконное хранение оружия

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины бизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы 06.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-06T21:46+0400

2025-07-06T21:46+0400

2025-07-06T21:46+0400

грузия

новости

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георгий рамишвили

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Влиятельный грузинский бизнесмен, основатель компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили задержан за незаконное хранение оружия, информацию подтвердили в МВД Грузии. Статья, по которой задержан бизнесмен, подразумевает незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозку, пересылку или использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. По информации телеканалов, задержание произошло в воскресенье, 6 июля. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Другие детали пока не сообщаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, георгий рамишвили, silk road group, silknet, мвд грузии