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Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Sputnik Грузия
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 91,7% к ВВП за последние четыре квартала 07.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-07T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2025 года имеет отрицательное значение и составляет 31,5 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За первый квартал показатель ухудшился на 1,4 миллиарда долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 91,7% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 17,2 миллиарда долларов, что на 162,8 миллиарда долларов меньше показателя на конец четвертого квартала 2024 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 48,7 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 1,3 миллиарда долларов по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 91,7% к ВВП за последние четыре квартала
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 марта 2025 года имеет отрицательное значение и составляет 31,5 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За первый квартал показатель ухудшился на 1,4 миллиарда долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 91,7% к ВВП за последние четыре квартала.
Общие международные активы составляют 17,2 миллиарда долларов, что на 162,8 миллиарда долларов меньше показателя на конец четвертого квартала 2024 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 48,7 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 1,3 миллиарда долларов по сравнению с четвертым кварталом 2024 года.