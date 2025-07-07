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Денежные поступления позволяют Нацбанку Грузии пополнять резервы – Турнава
Денежные поступления позволяют Нацбанку Грузии пополнять резервы – Турнава
Sputnik Грузия
Помимо интервенций регулятора, стабильности способствовала и макроэкономическая ситуация, заявила глава регулятора 07.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Большие денежные поступления позволяют Национальному банку Грузии пополнять валютные резервы, заявила президент Нацбанка Натия Турнава. Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 мая 2025 года, согласно предварительным данным, составили 4,6 миллиарда долларов. За январь-май резервы выросли на 136,5 миллиона долларов. В мае резервы выросли на 66,7 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке. По ее словам, рост денежных переводов составил около 12%, а рост экспорта – 15,7%. Турнава назвала важным и рост местного экспорта более чем на 10%. Кроме того, как заявила Турнава, продолжается тенденция ларизации. Депозиты, особенно юридических лиц, у которых средства на счетах в долларах, обменивают их на лари. По словам Турнава, помимо интервенций регулятора, стабильности способствовала и макроэкономическая ситуация. Кроме того, глава регулятора отметила, что, согласно статистике банковских депозитов, процент ларизации увеличивается, дедолларизация идет, и доля дедоминированных депозитов в лари выросла примерно на 1,2%. По словам Турнава, это естественный процесс, что происходит как пополнение резервов, так и их закономерное расходование. Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года, составляя 5 436,8 миллиона долларов. За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии
Денежные поступления позволяют Нацбанку Грузии пополнять резервы – Турнава
22:23 07.07.2025 (обновлено: 22:48 07.07.2025)
Помимо интервенций регулятора, стабильности способствовала и макроэкономическая ситуация, заявила глава регулятора
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Большие денежные поступления позволяют Национальному банку Грузии пополнять валютные резервы, заявила президент Нацбанка Натия Турнава.
Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 мая 2025 года, согласно предварительным данным, составили 4,6 миллиарда долларов. За январь-май резервы выросли на 136,5 миллиона долларов. В мае резервы выросли на 66,7 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.
"Для нас очень важно пополнять резервы, но мы всегда следим за текущей ситуацией на рынке. Ситуация такова, что приток достаточно сильный. Если смотреть на последний период, то по данным за май, основным источником притока являются экспорт и денежные переводы", – заявила Турнава журналистам.
По ее словам, рост денежных переводов составил около 12%, а рост экспорта – 15,7%. Турнава назвала важным и рост местного экспорта более чем на 10%.
"Почему я это подчеркиваю? Потому что доля реэкспорта тоже довольно велика. Для нас важен рост показателей местного экспорта, и здесь тоже есть сильная тенденция. Это два основных канала, которые были выделены в весенне-летний период", – пояснила глава Нацбанка.
Кроме того, как заявила Турнава, продолжается тенденция ларизации. Депозиты, особенно юридических лиц, у которых средства на счетах в долларах, обменивают их на лари.
По словам Турнава, помимо интервенций регулятора, стабильности способствовала и макроэкономическая ситуация.
"Это был период неопределенности, но недолгий. Конечно, наше вмешательство тоже внесло свой вклад, но и общая стабильность внесла свой вклад. Поэтому стабильность по отношению к лари налицо. Происходит дедолларизация депозитов", – сказала она.
Кроме того, глава регулятора отметила, что, согласно статистике банковских депозитов, процент ларизации увеличивается, дедолларизация идет, и доля дедоминированных депозитов в лари выросла примерно на 1,2%.
По словам Турнава, это естественный процесс, что происходит как пополнение резервов, так и их закономерное расходование.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года, составляя 5 436,8 миллиона долларов. За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.