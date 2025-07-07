https://sputnik-georgia.ru/20250707/dengi-es-idut-na-podryv-vyborov-v-gruzii--papuashvili-294078593.html

Деньги ЕС идут на подрыв выборов в Грузии – Папуашвили

Деньги ЕС идут на подрыв выборов в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Финансирование организаций осуществляется с санкции посла ЕС Павла Герчинского, и эти организации, по утверждению Папуашвили, уже сейчас начинают работу по... 07.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-07T17:56+0400

2025-07-07T17:56+0400

2025-07-07T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Организации, финансируемые из бюджета Евросоюза, готовятся сорвать предстоящие осенью выборы в органы местного самоуправления, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление Центральной избирательной комиссии. В заявлении ЦИК говорится, что резолюция ОБСЕ используется для дискредитации избирательной администрации и подрыва доверия к выборам в Грузии. При этом в отчете ОБСЕ/БДИПЧ и самой резолюции нет упоминаний о фальсификациях, однако через СМИ распространяются ложные заявления о якобы подтвержденных нарушениях. Как отметил глава грузинского законодательного органа, финансирование организаций осуществляется с санкции посла ЕС Павла Герчинского, и эти организации, по утверждению Папуашвили, уже сейчас начинают работу по срыву местных выборов. "Поэтому уже сейчас нужно сказать, что организации, финансируемые посольством ЕС, готовятся к срыву выборов в органы местного самоуправления. Таким образом, вся ответственность будет лежать на донорах, и в каждом случае мы будем высказываться очень громко", – заявил Папуашвили. Глава парламента также отметил, что желание грузинского народа – сохранить репутацию Европейского союза, которую, по его словам, портит бюрократия Брюсселя, и не дать бюрократии Брюсселя и некоторым донорам возможности подорвать репутацию ЕС и европейские ценности. "Поэтому заявление ЦИК приветствуется. Мы будем прямо разоблачать всех, кто вмешивается, и иностранцам мы точно не позволим сорвать наши выборы", – заявил Папуашвили. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Участвовать в выборах намерена правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Из оппозиционных партий, у которых еще есть время для прохождения регистрации, свое участие подтверждают партии "За Грузию", "Новый политический центр – Гирчи" и "Лело". Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, обсе, грузинская мечта - демократическая грузия, брюссель, местные выборы