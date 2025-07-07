https://sputnik-georgia.ru/20250707/kak-kinorezhisser-stal-gosministrom-gruzii-po-uregulirovaniyu-konfliktov---video-294081363.html

Как кинорежиссер стал госминистром Грузии по урегулированию конфликтов? – видео

Как кинорежиссер стал госминистром Грузии по урегулированию конфликтов? – видео

Sputnik Грузия

Грузинский режиссер-документалист Георгий Хаиндрава родился 7 июля 1956 года в Тбилиси, в семье писателя и публициста Левана Хаиндрава. Подробнее о его... 07.07.2025, Sputnik Грузия

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В начале 90-х он участвовал в протестах против Звиада Гамсахурдия, был арестован и находился в тюрьме с сентября по декабрь 1991 года. Первую политическую должность режиссер получил еще при Эдуарде Шеварднадзе, в 1992-1993 годах он был госминистром по вопросам Абхазии.Затем в течение многих лет Хаиндрава занимался творчеством и не принимал активного участия в политических процессах.Когда к власти пришел Михаил Саакашвили, была введена должность госминистра Грузии по урегулированию конфликтов, на нее 17 февраля 2004 года назначили Георгия Хаиндрава, и он занимал этот пост, пока не возник конфликт с министром обороны Ираклием Окруашвили.Политик придерживался умеренных взглядов, он считал, что урегулирование конфликтов на территории Грузии возможно только на основе переговоров, уважения принципов территориальной целостности страны и соблюдения международных норм. Хаиндрава также призывал к диалогу между сторонами, чтобы появилось доверие, призывал искать компромиссные пути.Он критиковал радикальные подходы и действия, был против применения силы, выступал за защиту прав человека и решение гуманитарных вопросов.21 июля 2006 года Хаиндрава сняли с поста госминистра, он стал критиковать политику Михаила Саакашвили, участвовал в акции протеста осенью 2007 года. В течение нескольких лет политик занимался правозащитной деятельностью и входил в состав правления НПО "Институт равноправия".

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