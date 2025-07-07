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Каково состояние экс-премьера Аджарии Рижвадзе – последние новости из клиники
Каково состояние экс-премьера Аджарии Рижвадзе – последние новости из клиники
Sputnik Грузия
По словам спикера парламента, все подробности случившегося выявит следствие 07.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-07T20:02+0400
2025-07-07T20:02+0400
2025-07-07T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Состояние бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе показывает положительную динамику, хотя он все еще находится на искусственной вентиляции легких, заявил директора Первой университетской клиники Леван Ратиани журналистам. Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, предположительно, совершил попытку самоубийства поздно ночью в Сагареджо. Рижвадзе находился в доме главы Агентства морского транспорта Алекса Ахвледиани, и инцидент произошел там. МВД ведет расследование по статье "доведение до самоубийства". Рижвадзе поступил в клинику примерно в 06:30 в тяжелом состоянии. По его словам, пациент поступил сегодня утром, примерно в 06:30. Его перевели из другой клиники. При поступлении его состояние было достаточно тяжелым. Случившееся прокомментировали в правящей партии. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, все подробности случившегося выявит следствие. По информации телеканала "Имеди", экс-глава правительства Аджарии якобы написал письмо перед тем, как попытался покончить жить самоубийством, в котором упомянул обвинения в коррупции и покровительстве барыгам. По словам Рижвадзе, все его друзья, коллеги и родственники действовали только по его указаниям и поручениям, и ни в чем не виноваты. Он также написал, что очень устал. Письмо обнаружил медперсонал в его одежде. Кто такой Торнике РижвадзеТорнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики. В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии. В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании. Рижвадзе 36 лет. Образование получил в Грузии и за рубежом. В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивнинг (ред. Chevening Scholarships) Министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права. Женат, имеет двоих детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, торнике рижвадзе, шалва папуашвили, аджария
новости, грузия, общество, торнике рижвадзе, шалва папуашвили, аджария
Каково состояние экс-премьера Аджарии Рижвадзе – последние новости из клиники
20:02 07.07.2025 (обновлено: 20:54 07.07.2025)
По словам спикера парламента, все подробности случившегося выявит следствие
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Состояние бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе показывает положительную динамику, хотя он все еще находится на искусственной вентиляции легких, заявил директора Первой университетской клиники Леван Ратиани журналистам.
Бывший председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, предположительно, совершил попытку самоубийства поздно ночью в Сагареджо. Рижвадзе находился в доме главы Агентства морского транспорта Алекса Ахвледиани, и инцидент произошел там. МВД ведет расследование по статье "доведение до самоубийства".
Рижвадзе поступил в клинику примерно в 06:30 в тяжелом состоянии.
"На данный момент его состояние показывает положительную динамику, так как степень шока снизилась, гемодинамические показатели более-менее восстановились. Он находится на искусственной вентиляции легких, проводятся мероприятия по лечению, предусмотренные протоколом", – заявил Ратиани.
По его словам, пациент поступил сегодня утром, примерно в 06:30. Его перевели из другой клиники. При поступлении его состояние было достаточно тяжелым.
Случившееся прокомментировали в правящей партии. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, все подробности случившегося выявит следствие.
"Это тяжелый случай. Желаю Торнике скорейшего выздоровления. Вы знаете, что ведется следствие. Все подробности по этому делу будут выяснены", – заявил Папуашвили.
По информации телеканала "Имеди", экс-глава правительства Аджарии якобы написал письмо перед тем, как попытался покончить жить самоубийством, в котором упомянул обвинения в коррупции и покровительстве барыгам. По словам Рижвадзе, все его друзья, коллеги и родственники действовали только по его указаниям и поручениям, и ни в чем не виноваты. Он также написал, что очень устал.
Письмо обнаружил медперсонал в его одежде.
Кто такой Торнике Рижвадзе
Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики.
В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии.
В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании.
Рижвадзе 36 лет. Образование получил в Грузии и за рубежом. В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивнинг (ред. Chevening Scholarships) Министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права.
Женат, имеет двоих детей.