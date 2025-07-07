https://sputnik-georgia.ru/20250707/khazaradze-podkupal-oppozitsionnykh-politikov---papuashvili-294082512.html
Хазарадзе подкупал оппозиционных политиков – Папуашвили
Хазарадзе подкупал оппозиционных политиков – Папуашвили
Sputnik Грузия
Мы неоднократно слышали от других партий, что Мамука Хазарадзе шантажирует политиков своим "ТВ Пирвели, заявил спикер парламента 07.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-07T21:09+0400
2025-07-07T21:09+0400
2025-07-07T21:13+0400
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мамука хазарадзе
шалва папуашвили
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грузинская мечта - демократическая грузия
лело для грузии
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Заявление члена "Единого национального движения" Анны Цитлидзе прямо указывает на наличие "черных денег" в радикальной оппозиции и подкуп оппозиционных политиков со стороны лидера партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Член "Единого Национального движения" Анна Цитлидзе заявила во время прямого эфира в социальной сети, что партия "Лело" и ее лидер Мамука Хазарадзе платили деньги другим оппозиционным партиям, в том числе и "ЕНД". Кроме того, Цитлидзе назвала решение "Лело" участвовать в выборах 4 октября предательством. По словам председателя парламента, это свидетельствует о наличии политической коррупции в радикальном оппозиционном крыле, и СМИ должны быть заинтересованы в том, чтобы узнать подробности. "Мы неоднократно слышали от других партий, что Мамука Хазарадзе шантажирует политиков своим "ТВ Пирвели" и, в зависимости от того, насколько они лояльны к нему, "ТВ Пирвели", пропагандистские СМИ освещают его негативно либо позитивно", – заявил Папуашвили. По его словам, партия "Гирчи" не раз заявляла об этом. Политическая коррупция, подкуп людей, как отметил спикер парламента, происходят со стороны Мамуки Хазарадзе, осужденного за мошенничество, заявил спикер. На сегодняшний день Хазарадзе приговорен к восьми месяцам тюрьмы за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии, расследующей преступления бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. Президент Грузии Михаил Кавелашвили 4 июля заявил о готовности помиловать заключенных политиков в случае их готовности участвовать в местных выборах. Приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Ираклию Окруашвили и Гиви Таргамадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Участвовать в выборах намерена правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Из оппозиционных партий, у которых еще есть время для прохождения регистрации, свое участие подтверждают партии "За Грузию", "Новый политический центр – Гирчи", "Лело для Грузии". Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, мамука хазарадзе, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии
политика, новости, грузия, мамука хазарадзе, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии
Хазарадзе подкупал оппозиционных политиков – Папуашвили
21:09 07.07.2025 (обновлено: 21:13 07.07.2025)
Мы неоднократно слышали от других партий, что Мамука Хазарадзе шантажирует политиков своим "ТВ Пирвели, заявил спикер парламента
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Заявление члена "Единого национального движения" Анны Цитлидзе прямо указывает на наличие "черных денег" в радикальной оппозиции и подкуп оппозиционных политиков со стороны лидера партии "Лело для Грузии" Мамуки Хазарадзе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Член "Единого Национального движения" Анна Цитлидзе заявила во время прямого эфира в социальной сети, что партия "Лело" и ее лидер Мамука Хазарадзе платили деньги другим оппозиционным партиям, в том числе и "ЕНД". Кроме того, Цитлидзе назвала решение "Лело" участвовать в выборах 4 октября предательством.
"Мы услышали от Анны Цитлидзе признание, что на фланге радикальной оппозиции тратятся "черные деньги". Она подтвердила, что Мамука Хазарадзе подкупает политиков и различные партии деньгами", – заявил Папуашвили.
По словам председателя парламента, это свидетельствует о наличии политической коррупции в радикальном оппозиционном крыле, и СМИ должны быть заинтересованы в том, чтобы узнать подробности.
"Мы неоднократно слышали от других партий, что Мамука Хазарадзе шантажирует политиков своим "ТВ Пирвели" и, в зависимости от того, насколько они лояльны к нему, "ТВ Пирвели", пропагандистские СМИ освещают его негативно либо позитивно", – заявил Папуашвили.
По его словам, партия "Гирчи" не раз заявляла об этом.
Политическая коррупция, подкуп людей, как отметил спикер парламента, происходят со стороны Мамуки Хазарадзе, осужденного за мошенничество, заявил спикер.
В 2022 году суд признал Хазарадзе виновным в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц, приговорив к 7 годам тюрьмы. Хазарадзе был освобожден от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования. Речь шла о транзакциях 2008 года.
На сегодняшний день Хазарадзе приговорен к восьми месяцам тюрьмы за невыполнение требования парламентской временной следственной комиссии, расследующей преступления бывшей правящей партии "Единое национальное движение", а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили 4 июля заявил о готовности помиловать заключенных политиков в случае их готовности участвовать в местных выборах.
Приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам: Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Ираклию Окруашвили и Гиви Таргамадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов.
Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе.
На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии.
Участвовать в выборах намерена правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Из оппозиционных партий, у которых еще есть время для прохождения регистрации, свое участие подтверждают партии "За Грузию", "Новый политический центр – Гирчи", "Лело для Грузии".
Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты".