https://sputnik-georgia.ru/20250707/kritika-v-adres-gruzii-neponyatna-na-fone-bolee-zhestkikh-zakonov-na-zapade--glava-mid-294077109.html

Критика в адрес Грузии непонятна на фоне более жестких законов на Западе – глава МИД

Критика в адрес Грузии непонятна на фоне более жестких законов на Западе – глава МИД

Sputnik Грузия

Грузия имеет право защищать свои государственные интересы, особенно на фоне более жестких и радикальных мер западных стран 07.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-07T16:58+0400

2025-07-07T16:58+0400

2025-07-07T16:58+0400

грузия

новости

тбилиси

мака бочоришвили

политика

европа

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291593380_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_56fecd9f72431d366ff171f6afe0e99a.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Критика в адрес властей Грузии вызывает непонимание, поскольку во многих западных странах действуют гораздо более жесткие законы и методы защиты национальных интересов, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и призывает упразднить "противоречащие европейским ценностям" законы. По словам главы внешнеполитического ведомства, часто создается впечатление, что власти Грузии делают что-то недопустимое или особенное, чего не делают западные страны. Глава МИД также выразила сожаление в связи с тем, что в последнее время участились случаи шантажа в отношении граждан Грузии. По ее словам, в этом активно участвуют как грузинские политики, так и представители неправительственных организаций, которые рассматривают безвизовый режим, как инструмент давления на граждан за их поддержку действующей власти. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Совет ЕС 27 января приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. Решение было принято в ответ на принятие в Грузии в 2024 году закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. ЕС считает, что эти законы подрывают основные права населения Грузии. При этом владельцы дипломатических и служебных паспортов могут ездить в ЕС по обычным паспортам.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

европа

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, политика, европа, сша