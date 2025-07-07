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Посещаемость Нацпарков Грузии бьет рекорды в 2025 году

Посещаемость Нацпарков Грузии бьет рекорды в 2025 году

Sputnik Грузия

Среди посетителей 49% – граждане Грузии, а 51% – граждане других стран 07.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-07T10:52+0400

2025-07-07T10:52+0400

2025-07-07T10:52+0400

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агентство охраняемых территорий

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Посещаемость охраняемых территорий Грузии за первые шесть месяцев 2025 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 17% и составила 459,2 тысячи человек, обновленные данные предоставило Агентство охраняемых территорий. Среди посетителей 49% – граждане Грузии, а 51% – граждане других стран. Чаще всего посещали: Пещера Прометея Пещера Прометея (Кумистави) расположена в регионе Имерети, неподалеку от городка Цхалтубо и примерно в 20 км от города Кутаиси. После обнаружения пещеры в 1984 году ее практически сразу сделали туристическим объектом. Пещера Прометея – самая крупная пещера в Грузии. Для посещения туристами открыта лишь десятая ее часть, и даже при этом прогулка по пещере занимает почти час. Мартвильский каньон Мартвильский каньон находится в регионе Самегрело - Земо Сванети, примерно в 50 км от Кутаиси и в 4,5 км от Мартвили. Мартвильский каньон стал национальным парком Грузии с 2016 года. Там построили туристический центр, обустроили дорожки для прогулок и установили смотровые площадки. Больше всего людей собирается в точке с видом на мощный водопад, а также выстраиваются очереди желающих прокатиться на лодках в живописном ущелье. Сатаплия Заповедник Сатаплия расположен в 8 километрах от Кутаиси. Это уголок доисторической природы с реликтовыми лесами, лабиринтами карстовых пещер и даже окаменевшими следами динозавров, обитавших в этих местах в мезозойскую эру 160 миллионов лет назад. Центральным местом туристической части лабиринта является "Каменное сердце". Огромный сталагмит, напоминающий по форме сердце, привлекает романтиков, загадывающих возле "скульптуры" заветные желания. Национальный парк Мтирала Национальный парк Мтирала находится в 25 километрах от Батуми и в 15 километрах от поселка Чакви. Туристическая часть занимает лишь маленькую часть всего парка. При этом она включает зиплайн и вагончик, который переправляется через реку вручную. Основной достопримечательностью парка является водопад. Цалкский каньон Цалкский каньон (каньон Дашбаши) расположен в 90 километрах от Тбилиси и в 4 километрах от Цалки, в живописной долине реки Храми. Он имеет вулканическое происхождение. Каньон представляет собой 8 километров крутых склонов, покрытых густой растительностью. Главной достопримечательностью каньона является группа каскадных водопадов и подвесной стеклянный мост, в центре которого расположен ресторан, выполненный в форме бриллианта. Мост пролегает на высоте примерно 200-300 метров над землей и составляет в длину около 240 метров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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