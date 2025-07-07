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Премьер: Грузия усиливает роль связующего звена между Китаем и странами Запада
Премьер: Грузия усиливает роль связующего звена между Китаем и странами Запада
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Стратегическое видение Грузии заключается в политике "моста" между Западом и Востоком 07.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-07T13:58+0400
2025-07-07T13:58+0400
2025-07-07T13:58+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Власти Грузии придают большое значение экономическому сотрудничеству с Китаем, а также партнерству с Европой и США, и сделают все возможное, чтобы еще больше укрепить связующую функцию страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Как отметил глава грузинского правительства, будут продолжены серьезные шаги для того, чтобы максимально использовать потенциал, которым обладает страна. Для этого, по словам премьера, вкладываются крупные инвестиции в дорожную и железнодорожную инфраструктуру, порты и аэропорты. Как отметил Кобахидзе, Грузия соединяет семь государств с морем, а значит, с Европой и Западом, и власти должны в полной мере использовать этот потенциал и углублять сотрудничество с этими странами. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, европа, китай, сша, ираклий кобахидзе, политика
грузия, новости, европа, китай, сша, ираклий кобахидзе, политика
Премьер: Грузия усиливает роль связующего звена между Китаем и странами Запада
Стратегическое видение Грузии заключается в политике "моста" между Западом и Востоком
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Власти Грузии придают большое значение экономическому сотрудничеству с Китаем, а также партнерству с Европой и США, и сделают все возможное, чтобы еще больше укрепить связующую функцию страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил глава грузинского правительства, будут продолжены серьезные шаги для того, чтобы максимально использовать потенциал, которым обладает страна.
"Мы соединяли Запад и Восток, Европу и Азию, и с этой точки зрения наша роль по-прежнему очень важна. Однако наша основная задача – еще больше усилить эту роль в интересах нашей страны", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
Для этого, по словам премьера, вкладываются крупные инвестиции в дорожную и железнодорожную инфраструктуру, порты и аэропорты. Как отметил Кобахидзе, Грузия соединяет семь государств с морем, а значит, с Европой и Западом, и власти должны в полной мере использовать этот потенциал и углублять сотрудничество с этими странами.
"В этом контексте чрезвычайно важно экономическое сотрудничество с Китаем, а также партнерство с Европой и США в экономической сфере. По всем этим направлениям мы сделаем все возможное, чтобы еще больше укрепить т. н. связующую функцию нашей страны", – заявил Кобахидзе.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.