https://sputnik-georgia.ru/20250707/premer-gruziya-usilivaet-rol-svyazuyuschego-zvena-mezhdu-kitaem-i-stranami-zapada-294074430.html

Премьер: Грузия усиливает роль связующего звена между Китаем и странами Запада

Премьер: Грузия усиливает роль связующего звена между Китаем и странами Запада

Sputnik Грузия

Стратегическое видение Грузии заключается в политике "моста" между Западом и Востоком 07.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-07T13:58+0400

2025-07-07T13:58+0400

2025-07-07T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Власти Грузии придают большое значение экономическому сотрудничеству с Китаем, а также партнерству с Европой и США, и сделают все возможное, чтобы еще больше укрепить связующую функцию страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Как отметил глава грузинского правительства, будут продолжены серьезные шаги для того, чтобы максимально использовать потенциал, которым обладает страна. Для этого, по словам премьера, вкладываются крупные инвестиции в дорожную и железнодорожную инфраструктуру, порты и аэропорты. Как отметил Кобахидзе, Грузия соединяет семь государств с морем, а значит, с Европой и Западом, и власти должны в полной мере использовать этот потенциал и углублять сотрудничество с этими странами. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, европа, китай, сша, ираклий кобахидзе, политика