https://sputnik-georgia.ru/20250707/prostite-menya--predsuitsidalnoe-poslanie-byvshego-glavy-pravitelstva-adzharii-294076231.html

"Простите меня!" — предсуицидальное послание бывшего главы правительства Аджарии

"Простите меня!" — предсуицидальное послание бывшего главы правительства Аджарии

Sputnik Грузия

Торнике Рижвадзе просит у своих родственников прощения, а всю ответственность за ошибки и упущения берет на себя 07.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-07T12:58+0400

2025-07-07T12:58+0400

2025-07-07T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Бывший глава правительства Автономной Республики Аджария Торнике Рижвадзе перед попыткой самоубийства написал письмо, которое обнаружил медицинский персонал в его одежде. Накануне Рижвадзе был доставлен в клинику Geo Hospitals в районе Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением в области грудной клетки. По факту неосторожного хранения огнестрельного оружия задержан глава Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани. По данным СМИ, в момент происшествия Рижвадзе находился в доме матери Ахвледиани. Причиной своего поступка Рижвадзе назвал обвинения в коррупции и покровительстве наркоторговцам, в том, против чего он и его отец всю жизнь боролись. Экс-глава правительства обратился к основателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили и премьер-министру Ираклию Кобахидзе с просьбой защитить его семью. Рижвадзе также отметил, что все его друзья, коллеги и родственники действовали только по его указаниям и поручениям и ни в чем не виноваты. Расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии "Доведение до самоубийства". МВД проводит интенсивные следственные действия. По информации МВД, Рижвадзе была оказана неотложная медицинская помощь. Позже, он был переведен из Сагареджо в Тбилиси, где находится в Первой университетской клинике и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила клинический директор медучреждения. Хирургического вмешательства не потребовалось, но Рижвадзе в тяжелом состоянии.Кто такой Торнике Рижвадзе Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики. В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии. В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании. Рижвадзе 36 лет. Образование получил в Грузии и за рубежом. В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивнинг (ред. Chevening Scholarships) министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права. Женат, имеет двоих детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, аджария, тбилиси, сагареджо, торнике рижвадзе, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, агентство морского транспорта, происшествия