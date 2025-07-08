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СВО – Путин: "Россия будет добиваться поставленных целей"

СВО – Путин: "Россия будет добиваться поставленных целей"

Sputnik Грузия

Худой мир" с Россией сегодня все же лучше завтрашней "доброй капитуляции", пишет колумнист Sputnik 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T20:57+0400

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2025-07-08T20:57+0400

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Безрассудное продолжение поставок Киеву натовского оружия для войны с Москвой убеждает: на украинском ТВД коренные противоречия России и стран Запада могут быть окончательно и надежно разрешены только военным путем – полным разгромом прокси-войск НАТО, и демонтажем всех основ бандеровской "Анти-России".В ходе "откровенного, делового и конкретного" телефонного разговора президентов РФ и США 3 июля Владимир Путин заявил Дональду Трампу, что в украинском конфликте "Россия будет добиваться поставленных целей", устранения первопричин конфронтации. И от этих целей Россия не отступит. Трампа расстроило отсутствие компромисса, и все же безопасность РФ неизмеримо важнее самочувствия президента США.Весомость слов Путина 4 июля подтвердил очередной массированный удар по объектам ВСУ, ВПК, военной логистики в Киеве и других городах Украины – противник насчитал 550 беспилотников и ракет "за один заход". Таким образом, ВС России обновили собственный мировой рекорд, установленный ударом 29 июня – 537 дронов и ракет. Отдельным приоритетом стали удары ВКС, ракетных войск, высокоточных "Гераней" по украинским ТЦК (военкоматам) – в Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье. Список неполный.По информации очевидцев из Киева, Кременчуга, Павлограда, Полтавы, Одессы, Николаева и других городов, украинские подразделения ПВО 4 июля даже не пытались сбивать воздушные цели. На фоне масштабных пожаров на объектах ВСУ, и растущего дефицита средств ПВО на всей территории Украины, страны НАТО констатировали системную проблему западного ВПК – значительное отставание производства зенитных комплексов от спроса (включая ЗРК и ракеты Patriot производства США). Между тем "спрос" определяется растущим темпом производства российских высокоточных ракет, дронов, планирующих авиабомб.Глава украинского МИД Андрей Сибига считает, что российские войска только в июне применили по ВСУ более 330 ракет, 5 000 ударных дронов, 5 000 планирующих авиабомб. И это не все проблемы "украинского проекта". Российская армия успешно наступает на нескольких участках фронта, США сокращают поставки ВСУ оружия и боеприпасов, а европейская "коалиция желающих" не способна перейти от громких заявлений к реальной военной поддержке киевских марионеток.Яростный походВ Сумской области сегодня освобождена Бессаловка, ранее подразделения ВСУ были выбиты из Юнаковки, Новоконстантиновки, Кондратовки, Новониколаевки, Яблоновки. Элитные войска противника понесли значительные потери у села Садки. На Сумщине без вести пропала целая рота 425-го штурмового полка ВСУ. Брошенные "под танк" отряды польских и колумбийских наемников ничем не помогли бандеровцам. Из освобожденных в зоне СВО в июне 500 км² территории на Сумскую область приходится почти треть.Новые бреши в обороне ВСУ появились на Харьковском направлении. Российские войска активизировались на 25-километровом участке фронта, по условной линии Артельное – Бологовка. Освобождение 3 июля населенного пункта Меловое позволяет "растянуть" и ослабить оборону ВСУ на Харьковщине. Южнее, после освобождения 6 июля села Соболевка до западной окраины города Купянска остается менее двух километров (по автодороге). Российский охват с северо-запада угрожает блокадой логистики купянской группировки ВСУ, и неизбежным окружением в обозримой перспективе. Кроме того, за минувшие сутки нанесено поражение подразделениям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск.В Донбассе 6 июля освобождены населенные пункты Поддубное и Толстой. За минувшие сутки российские войска нанесли поражение формированиям одиннадцати бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики.Активными и решительными действиями группировки войск "Центр" сегодня освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Неподалеку, в селе Январское (Сичневое) ударом ФАБ ликвидирован отряд иностранных наемников ВСУ. Вероятно, в ближайшие дни освобождение Днепропетровской области от бандеровцев станет заметнее на карте СВО.Бескомпромиссный курс Кремля, растущая боевая эффективность российской армии и невероятные для НАТО объемы производства российского ОПК практически не оставляют руководству США поля для маневра. "Ужасный конец лучше, чем ужас без конца" – нормальная американская бизнес-стратегия, которая оперативно закрывала крупные военно-политические проекты в Сайгоне и Кабуле. Под предлогом нехватки оружия и боеприпасов для американской армии, глава Пентагона Пит Хегсет приостановил поставки ВСУ, одобренные еще старой администрацией Джо Байдена. Действующий президент США Дональд Трамп 4 июля заявил, что американцы "передали Украине слишком много оружия". И не в коня капуста.Киевские марионетки – в панике, ибо понимают, что европейские партнеры американских объемов и качества не компенсируют никогда. Речь идет о сложных зенитных ракетах PAC-3 MSE для ЗРК Patriot, переносных ЗРК Stinger, реактивных снарядах и бомбах (GMLRS) для РСЗО M270 и HIMARS, ракетах "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow и ракетах Hellfire. Не касаясь даже "простых" американских 155-мм артиллерийских снарядов. Вероятно, "кислород перекрыли" не полностью, что-то ВСУ еще поставят "для обороны", однако администрация США трезво осознает бессмысленность и опасность дальнейшей прокси-войны с Россией. Тем более что американский ВПК обеспечен заказами на 50 лет вперед, и украинский ТВД лишь мешает развитию азиатско-тихоокеанских интриг Пентагона.На случай "всё пропало" европейские союзники по НАТО уже разработали план организованного оставления ВСУ Херсонской, Николаевской и Одесской областей, который вызвал яростное негодование Киева. Однако "худой мир" с Россией сегодня все же лучше завтрашней "доброй капитуляции" – с гарантированной нейтрализацией (ликвидацией) уцелевших бандеровцев по всему свету.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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