https://sputnik-georgia.ru/20250708/doroga-v-odno-iz-samykh-zhivopisnykh-sel-gornoy-gruzii-otkryta-dlya-transporta-294087661.html

Дорога в одно из самых живописных сел горной Грузии открыта для транспорта

Дорога в одно из самых живописных сел горной Грузии открыта для транспорта

Sputnik Грузия

Восстановительные работы завершены, движение транспорта разрешено 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T13:31+0400

2025-07-08T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Движение транспортных средств на 96-м км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда) полностью восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Дорога в одно из самых высоких сел Грузии – Шатили была закрыта для транспорта с 3 июля из-за схода оползня. Интенсивные работы по полному восстановлению дорожного полотна велись почти неделю. На месте работает техника. Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, в исторической области Хевсурети, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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