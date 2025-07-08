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Дорога в одно из самых живописных сел горной Грузии открыта для транспорта
Дорога в одно из самых живописных сел горной Грузии открыта для транспорта
Sputnik Грузия
Восстановительные работы завершены, движение транспорта разрешено 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T13:31+0400
2025-07-08T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Движение транспортных средств на 96-м км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда) полностью восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Дорога в одно из самых высоких сел Грузии – Шатили была закрыта для транспорта с 3 июля из-за схода оползня. Интенсивные работы по полному восстановлению дорожного полотна велись почти неделю. На месте работает техника. Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, в исторической области Хевсурети, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шатили, общество
Дорога в одно из самых живописных сел горной Грузии открыта для транспорта
13:31 08.07.2025 (обновлено: 13:34 08.07.2025)
Восстановительные работы завершены, движение транспорта разрешено
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Движение транспортных средств на 96-м км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда) полностью восстановлено, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Дорога в одно из самых высоких сел Грузии – Шатили была закрыта для транспорта с 3 июля из-за схода оползня.
Интенсивные работы по полному восстановлению дорожного полотна велись почти неделю. На месте работает техника.
Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, в исторической области Хевсурети, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде.