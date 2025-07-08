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Где отдохнуть летом за пределами Тбилиси? – видео

Где отдохнуть летом за пределами Тбилиси? – видео

Sputnik Грузия

Иногда достаточно не более пары часов, чтобы оказаться на природе без сложной логистики и длинных сборов 08.07.2025, Sputnik Грузия

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В видео Sputnik Грузия – самые популярные места рядом с Тбилиси, куда можно уехать в любой момент: озера, крепости, винные деревни и парки. Все – с минимальными затратами времени и максимумом удовольствия.

тбилиси

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Sputnik Грузия

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