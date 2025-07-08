https://sputnik-georgia.ru/20250708/gde-otdokhnut-letom-za-predelami-tbilisi---video-294092897.html
Где отдохнуть летом за пределами Тбилиси? – видео
Где отдохнуть летом за пределами Тбилиси? – видео
Sputnik Грузия
Иногда достаточно не более пары часов, чтобы оказаться на природе без сложной логистики и длинных сборов 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T17:15+0400
2025-07-08T17:15+0400
2025-07-08T17:47+0400
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В видео Sputnik Грузия – самые популярные места рядом с Тбилиси, куда можно уехать в любой момент: озера, крепости, винные деревни и парки. Все – с минимальными затратами времени и максимумом удовольствия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм в грузии, путешествия, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм, туризм в грузии, путешествия, тбилиси, видео
Где отдохнуть летом за пределами Тбилиси? – видео
17:15 08.07.2025 (обновлено: 17:47 08.07.2025)
Иногда достаточно не более пары часов, чтобы оказаться на природе без сложной логистики и длинных сборов
В видео Sputnik Грузия – самые популярные места рядом с Тбилиси, куда можно уехать в любой момент: озера, крепости, винные деревни и парки. Все – с минимальными затратами времени и максимумом удовольствия.