https://sputnik-georgia.ru/20250708/glava-mid-uzbekistana-v-gruzii-chto-obsuzhdalos-na-vstrechakh-v-tbilisi-294095071.html
Глава МИД Узбекистана в Грузии: что обсуждалось на встречах в Тбилиси
Глава МИД Узбекистана в Грузии: что обсуждалось на встречах в Тбилиси
Sputnik Грузия
Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T21:52+0400
2025-07-08T21:52+0400
2025-07-08T22:48+0400
грузия
политика
новости
узбекистан
михаил кавелашвили
мака бочоришвили
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/08/294094905_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_5ae170b02044001d10914d6e93e32600.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов обсудил детали двухсторонних отношений между странами с первыми лицами Грузии. На встрече в Министерстве иностранных дел главы МИД двух стран обсудили дружественные отношения и партнерство между Грузией и Узбекистаном. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. Было подчеркнуто совместное сотрудничество Грузии и Узбекистана в развитии Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад. После встречи министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы между Грузией и Узбекистаном.В рамках визита в Грузию министр иностранных дел Узбекистана также встретится с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. По словам президента Грузии, страна ценит и придает большое значение дружественным отношениям между странами, которые основаны на доверии, взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга. На встрече президент отметил, что Грузия считает Узбекистан одним из своих важных партнеров, и поэтому страна заинтересована в сотрудничестве по привлечению инвестиций. По данным пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений между странами. Встретился Саидов и с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. На встрече была подчеркнута положительная динамика сотрудничества между Грузией и Узбекистаном. Также премьер Грузии и глава МИД Узбекистана уделили внимание сотрудничеству стран в сферах экономики и туризма. Обсуждались вопросы углубления торгово-экономических отношений между Грузией и Узбекистаном, и была подчеркнута важность сотрудничества двух стран в развитии Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад. Стороны отметили важную роль парламентов в развитии двусторонних отношений. Особое внимание было уделено меморандуму, подписанному между законодательными органами двух стран, а также обменам между группами дружбы, комитетами и парламентскими администрациями. Грузия и Узбекистан установили дипломатические отношения в 1994 году. Страны активно сотрудничают в таких сферах, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство и фармацевтика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
узбекистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/08/294094905_58:0:911:640_1920x0_80_0_0_e1fa75abd1a0601c942e85675360b13b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, узбекистан, михаил кавелашвили, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе
грузия, политика, новости, узбекистан, михаил кавелашвили, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе
Глава МИД Узбекистана в Грузии: что обсуждалось на встречах в Тбилиси
21:52 08.07.2025 (обновлено: 22:48 08.07.2025)
Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов обсудил детали двухсторонних отношений между странами с первыми лицами Грузии.
На встрече в Министерстве иностранных дел главы МИД двух стран обсудили дружественные отношения и партнерство между Грузией и Узбекистаном.
Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. Было подчеркнуто совместное сотрудничество Грузии и Узбекистана в развитии Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад.
Кроме того, была высоко оценена работа Межправительственной грузино-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству.
После встречи министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы между Грузией и Узбекистаном.
В рамках визита в Грузию министр иностранных дел Узбекистана также встретится с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.
По словам президента Грузии, страна ценит и придает большое значение дружественным отношениям между странами, которые основаны на доверии, взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга.
"Грузия рассматривает Узбекистан не только как важного и надежного партнера, но и как дружественное государство. Мы готовы углублять двустороннее сотрудничество в политической, экономической и культурной сферах и способствовать более полному использованию потенциала регионов Южного Кавказа и Центральной Азии и созданию большего благосостояния для наших стран", – сказал Михаил Кавелашвили.
На встрече президент отметил, что Грузия считает Узбекистан одним из своих важных партнеров, и поэтому страна заинтересована в сотрудничестве по привлечению инвестиций.
По данным пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений между странами.
Встретился Саидов и с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. На встрече была подчеркнута положительная динамика сотрудничества между Грузией и Узбекистаном.
Также премьер Грузии и глава МИД Узбекистана уделили внимание сотрудничеству стран в сферах экономики и туризма.
Обсуждались вопросы углубления торгово-экономических отношений между Грузией и Узбекистаном, и была подчеркнута важность сотрудничества двух стран в развитии Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече с министром иностранных дел Узбекистана отметил плодотворный официальный визит в Узбекистан в прошлом году и выразил готовность принять ответный визит в Грузию председателей двух палат парламента Узбекистана.
Стороны отметили важную роль парламентов в развитии двусторонних отношений. Особое внимание было уделено меморандуму, подписанному между законодательными органами двух стран, а также обменам между группами дружбы, комитетами и парламентскими администрациями.
Грузия и Узбекистан установили дипломатические отношения в 1994 году. Страны активно сотрудничают в таких сферах, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство и фармацевтика.