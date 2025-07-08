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Глава МИД Узбекистана в Грузии: что обсуждалось на встречах в Тбилиси

Глава МИД Узбекистана в Грузии: что обсуждалось на встречах в Тбилиси

Sputnik Грузия

Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами 08.07.2025, Sputnik Грузия

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мака бочоришвили

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов обсудил детали двухсторонних отношений между странами с первыми лицами Грузии. На встрече в Министерстве иностранных дел главы МИД двух стран обсудили дружественные отношения и партнерство между Грузией и Узбекистаном. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. Было подчеркнуто совместное сотрудничество Грузии и Узбекистана в развитии Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад. После встречи министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы между Грузией и Узбекистаном.В рамках визита в Грузию министр иностранных дел Узбекистана также встретится с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. По словам президента Грузии, страна ценит и придает большое значение дружественным отношениям между странами, которые основаны на доверии, взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга. На встрече президент отметил, что Грузия считает Узбекистан одним из своих важных партнеров, и поэтому страна заинтересована в сотрудничестве по привлечению инвестиций. По данным пресс-службы премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений между странами. Встретился Саидов и с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. На встрече была подчеркнута положительная динамика сотрудничества между Грузией и Узбекистаном. Также премьер Грузии и глава МИД Узбекистана уделили внимание сотрудничеству стран в сферах экономики и туризма. Обсуждались вопросы углубления торгово-экономических отношений между Грузией и Узбекистаном, и была подчеркнута важность сотрудничества двух стран в развитии Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад. Стороны отметили важную роль парламентов в развитии двусторонних отношений. Особое внимание было уделено меморандуму, подписанному между законодательными органами двух стран, а также обменам между группами дружбы, комитетами и парламентскими администрациями. Грузия и Узбекистан установили дипломатические отношения в 1994 году. Страны активно сотрудничают в таких сферах, как транспорт, энергетика, сельское хозяйство и фармацевтика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, узбекистан, михаил кавелашвили, мака бочоришвили, ираклий кобахидзе