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Граждане Украины задержаны за сбыт крупной партии наркотиков в Аджарии

Граждане Украины задержаны за сбыт крупной партии наркотиков в Аджарии

Sputnik Грузия

Правительство Грузии продолжает активно бороться с проблемой наркоторговли в стране 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T16:58+0400

2025-07-08T16:58+0400

2025-07-08T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Два гражданина Украины задержаны в Аджарии за попытку незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД. За это преступление им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное лишение свободы. Обоим задержанным 21 год. Сотрудники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли наркотические средства, размещенные обвиняемыми на 12 локациях для дальнейшего сбыта. В результате личного досмотра обвиняемого изъяты электронные весы. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на черном рынке превышает 30 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, грузия, украина, аджария, армения, наркотики, наркоторговля, наркополитика