https://sputnik-georgia.ru/20250708/izdevalis-i-snimali-na-kameru-zaderzhana-gruppa-iz-devyati-chelovek-v-gruzii-294087207.html
Издевались и снимали на камеру: задержана группа из девяти человек в Грузии
Издевались и снимали на камеру: задержана группа из девяти человек в Грузии
Sputnik Грузия
Полиция задержала группу подростков и одного взрослого мужчину за нечеловеческое обращение 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T18:54+0400
2025-07-08T18:54+0400
2025-07-08T18:54+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613702_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_726633a95d1c73010beeb14215bdcf42.jpg
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Полиция задержала девять человек, среди которых одна женщина, за издевательство над подростком, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемые, среди которых пять подростков от 14 до 17 лет и один в прошлом судимый 30-летний мужчина, обманом заставили подростка приехать в Тбилиси, а после отвезли в заброшенное здание рядом с одной из станций метро, где избивали, резали ножом, унижали и снимали все на мобильный телефон. У задержанных изъяли телефоны, а также во время обыска нашли нацистскую символику, ножи и пневматические ружья. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы за нечеловеческое обращение, совершенное группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613702_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_be3e781efc49e8a8b568a7471c874f45.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Издевались и снимали на камеру: задержана группа из девяти человек в Грузии
Полиция задержала группу подростков и одного взрослого мужчину за нечеловеческое обращение
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Полиция задержала девять человек, среди которых одна женщина, за издевательство над подростком, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемые, среди которых пять подростков от 14 до 17 лет и один в прошлом судимый 30-летний мужчина, обманом заставили подростка приехать в Тбилиси, а после отвезли в заброшенное здание рядом с одной из станций метро, где избивали, резали ножом, унижали и снимали все на мобильный телефон.
У задержанных изъяли телефоны, а также во время обыска нашли нацистскую символику, ножи и пневматические ружья.
Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы за нечеловеческое обращение, совершенное группой лиц.