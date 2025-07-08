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Издевались и снимали на камеру: задержана группа из девяти человек в Грузии

Издевались и снимали на камеру: задержана группа из девяти человек в Грузии

Sputnik Грузия

Полиция задержала группу подростков и одного взрослого мужчину за нечеловеческое обращение 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T18:54+0400

2025-07-08T18:54+0400

2025-07-08T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Полиция задержала девять человек, среди которых одна женщина, за издевательство над подростком, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Следствие установило, что обвиняемые, среди которых пять подростков от 14 до 17 лет и один в прошлом судимый 30-летний мужчина, обманом заставили подростка приехать в Тбилиси, а после отвезли в заброшенное здание рядом с одной из станций метро, где избивали, резали ножом, унижали и снимали все на мобильный телефон. У задержанных изъяли телефоны, а также во время обыска нашли нацистскую символику, ножи и пневматические ружья. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы за нечеловеческое обращение, совершенное группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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