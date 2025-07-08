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Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней
Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней
Sputnik Грузия
В Тбилиси возможны кратковременные дожди с грозами 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T22:48+0400
2025-07-08T22:48+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, град и сильный ветер ожидаются в отдельных регионах Грузии с 9-11 июля, сообщили в Национальном центре окружающей среды. В Тбилиси возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +32...+36 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха днем составит +32...+35 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается преимущественно ясная погода, местами сильный восточный ветер. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) возможны кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) возможны кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается кратковременный дождь с грозами, в Гори будет дуть сильный восточный ветер. Температура воздуха в Шида Картли составит +34...+36 градусов, а в Квемо Картли будет +37...+39 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются дожди с грозой. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха составит +21...+23 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды
погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды
Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней
22:48 08.07.2025 (обновлено: 22:52 08.07.2025)
В Тбилиси возможны кратковременные дожди с грозами
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, град и сильный ветер ожидаются в отдельных регионах Грузии с 9-11 июля, сообщили в Национальном центре окружающей среды.
В Тбилиси возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +32...+36 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха днем составит +32...+35 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается преимущественно ясная погода, местами сильный восточный ветер. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) возможны кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит +34...+36 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) возможны кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит +27...+29 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается кратковременный дождь с грозами, в Гори будет дуть сильный восточный ветер. Температура воздуха в Шида Картли составит +34...+36 градусов, а в Квемо Картли будет +37...+39 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются дожди с грозой. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха составит +21...+23 градуса.