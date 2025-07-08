https://sputnik-georgia.ru/20250708/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-neskolko-dney-294095387.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней

Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней

Sputnik Грузия

В Тбилиси возможны кратковременные дожди с грозами 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T22:48+0400

2025-07-08T22:48+0400

2025-07-08T22:52+0400

погода

грузия

новости

национальное агентство охраны окружающей среды

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24044/24/240442455_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_9f6ff388ee2512ee1e22e56adb1d852b.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами, град и сильный ветер ожидаются в отдельных регионах Грузии с 9-11 июля, сообщили в Национальном центре окружающей среды. В Тбилиси возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +32...+36 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается преимущественно ясная погода, температура воздуха днем составит +32...+35 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) ожидается преимущественно ясная погода, местами сильный восточный ветер. Температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, Рикотский перевал) возможны кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит +34...+36 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) возможны кратковременные дожди с грозами, температура воздуха днем составит +27...+29 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается кратковременный дождь с грозами, в Гори будет дуть сильный восточный ветер. Температура воздуха в Шида Картли составит +34...+36 градусов, а в Квемо Картли будет +37...+39 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидаются дожди с грозой. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +32...+34 градуса. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха составит +21...+23 градуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, национальное агентство охраны окружающей среды