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"Капитан Америка" из Грузии – Георгий Кочорашвили присоединился к "Спортингу"

"Капитан Америка" из Грузии – Георгий Кочорашвили присоединился к "Спортингу"

Sputnik Грузия

Один из лидеров сборной Грузии по футболу продолжит свою карьеру в португальском клубе "Спортинг" 08.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу, один из ключевых игроков национальной команды Георгий Кочорашвили присоединился к одному из самых известных клубов Португалии, лиссабонскому "Спортингу", информацию подтвердили в руководстве португальской команды. Кочорашвили подписал контракт со "Спортингом" в апреле 2025 года, но до конца сезона остался выступать за испанский "Леванте". По информации портала Transfermarkt, португальцы заплатили за Кочорашвили 5,5 млн евро. Кстати, в контракте Кочорашвили есть пункт о выкупе в размере 80 млн евро. Грузинский футболист присоединился к "Леванте" в 2019 году в 19-летнем возрасте и изначально играл за резервный состав. В том же году он дебютировал в Ла Лиге в матче против "Атлетико". В сезоне 2022/2023 грузинский легионер перешел в "Кастельон" на правах аренды, где приобрел значительный опыт. Кочорашвили вернулся в "Леванте" летом 2023 года и в мае того же года продлил контракт с клубом на два сезона. Грузинский полузащитник оставил свой прежний клуб на мажорной ноте – "Леванте" по итогам сезона покинул Сегунду и будет выступать в Ла Лиге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, португалия, георгий кочорашвили, спорт, футбол