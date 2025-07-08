https://sputnik-georgia.ru/20250708/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-rastut--novaya-statistika-294084189.html
Международные резервы Нацбанка Грузии растут – новая статистика
Международные резервы Нацбанка Грузии растут – новая статистика
Sputnik Грузия
За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Международные резервы на 30 июня 2025 года, согласно предварительным данным, составили 4,7 миллиарда долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За январь-май резервы выросли на 239,9 миллиона долларов. В мае резервы выросли на 103,4 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов.За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,5 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,5 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (0,9 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 478,2 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,9 тысячи долларов. Средства в золоте составили 754,4 миллиона лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет -556,2 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, статистика
Международные резервы Нацбанка Грузии растут – новая статистика
За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Международные резервы на 30 июня 2025 года, согласно предварительным данным, составили 4,7 миллиарда долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
За январь-май резервы выросли на 239,9 миллиона долларов. В мае резервы выросли на 103,4 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке.
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года – 5 436,8 миллиона долларов.
За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,5 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (2,5 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (0,9 миллиарда долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 478,2 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,9 тысячи долларов. Средства в золоте составили 754,4 миллиона лари.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет -556,2 тысячи долларов.