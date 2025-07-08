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Состояние экс-главы правительства Аджарии Рижвадзе – стабильно тяжелое
Состояние экс-главы правительства Аджарии Рижвадзе – стабильно тяжелое
Sputnik Грузия
Врачи борются за жизнь бывшего руководителя правительства Аджарии 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T13:58+0400
2025-07-08T13:58+0400
2025-07-08T15:46+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Состояние здоровья бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на данном этапе остается стабильно-тяжелым, заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани. Экс-глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе поступил в больницу в Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением 7 июля. Предположительно он совершил попытку самоубийства. Рижвадзе на момент инцидента находился в доме главы Агентства морского транспорта, своего родственника Алекси Ахвледиани. Ахвледиани был задержан по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия. Позже Рижвадзе был переведен в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Следствие ведется по статье "Доведение до самоубийства". Случившееся прокомментировали в правящей партии. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, все подробности случившегося выявит следствие. По информации телеканала "Имеди", экс-глава правительства Аджарии якобы написал письмо перед тем, как попытался покончить жить самоубийством, в котором упомянул беспочвенные обвинения в коррупции и покровительстве барыгам. Он также написал, что очень устал, и попросил основателя правящей партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе позаботиться о его семье. Письмо обнаружил медперсонал в одежде Рижвадзе. Кто такой Торнике Рижвадзе Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики. В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии. В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании. Рижвадзе 36 лет. Образование получил в Грузии и за рубежом. В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивнинг (Chevening Scholarships – ред.) министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права. Женат, имеет двоих детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, аджария, тбилиси, сагареджо, шалва папуашвили, торнике рижвадзе, бидзина иванишвили, агентство морского транспорта, происшествия
грузия, новости, аджария, тбилиси, сагареджо, шалва папуашвили, торнике рижвадзе, бидзина иванишвили, агентство морского транспорта, происшествия
Состояние экс-главы правительства Аджарии Рижвадзе – стабильно тяжелое
13:58 08.07.2025 (обновлено: 15:46 08.07.2025)
Врачи борются за жизнь бывшего руководителя правительства Аджарии
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Состояние здоровья бывшего председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе на данном этапе остается стабильно-тяжелым, заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.
Экс-глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе поступил в больницу в Сагареджо (регион Кахети) с огнестрельным ранением 7 июля. Предположительно он совершил попытку самоубийства. Рижвадзе на момент инцидента находился в доме главы Агентства морского транспорта, своего родственника Алекси Ахвледиани. Ахвледиани был задержан по обвинению в небрежном хранении огнестрельного оружия. Позже Рижвадзе был переведен в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Следствие ведется по статье "Доведение до самоубийства".
"Общее состояние пациента на данном этапе остается стабильно-тяжелым, без отрицательной динамики. Проводятся все предусмотренные протоколом исследования, проводятся консультации с врачами и специалистами всех направлений. Его состояние соответствует тяжести повреждения", – сказал Ратиани.
Случившееся прокомментировали в правящей партии. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, все подробности случившегося выявит следствие.
По информации телеканала "Имеди", экс-глава правительства Аджарии якобы написал письмо перед тем, как попытался покончить жить самоубийством, в котором упомянул беспочвенные обвинения в коррупции и покровительстве барыгам.
Он также написал, что очень устал, и попросил основателя правящей партии Бидзину Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кобахидзе позаботиться о его семье. Письмо обнаружил медперсонал в одежде Рижвадзе.
Кто такой Торнике Рижвадзе
Торнике Рижвадзе подал в отставку с должности главы правительства Аджарии 4 апреля этого года. Работал руководителем Фонда развития энергетики Грузии с декабря 2016 года, также занимал пост заместителя министра энергетики.
В 2014-2016 годах Рижвадзе был советником экономического совета правительства Аджарии.
В 2013-2017 годах был советником по юридическим вопросам "Аджарисцкали Джорджия" (воды Аджарии), а затем – директором компании.
Рижвадзе 36 лет. Образование получил в Грузии и за рубежом. В 2012-2013 годах был стипендиатом программы Чивнинг (Chevening Scholarships – ред.) министерства иностранных дел Великобритании. Затем стал магистром в направлении международного бизнес-права.
Женат, имеет двоих детей.