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Спор о законе об "иноагентах" дошел до Конституционного суда Грузии

Спор о законе об "иноагентах" дошел до Конституционного суда Грузии

Sputnik Грузия

Высшая судебная инстанция страны решила рассмотреть иск против закона об "иноагентах" 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T14:58+0400

2025-07-08T14:58+0400

2025-07-08T15:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Конституционный суд принял к рассмотрению иск неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" против парламента Грузии по новому закону об "иноагентах". Закон "Акт регистрации иностранных агентов" вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов", или, как они называются официально, "агентов иностранного принципала".Неправительственная организация в своем иске обжаловала само понятие "агент иностранного принципала" и то, кто считается агентом, а также правила регистрации и меры за отказ от регистрации. По мнению неправительственной организации, оспоренные нормы противоречат следующему пункту Конституции Грузии: "Никто не несет ответственности за деяние, которое на момент его совершения правонарушением не считалось. Закон, не смягчающий или не отменяющий ответственность, обратной силы не имеет". Конституционный суд Грузии счел иск обоснованным и передал его пленуму на рассмотрение. Скандал вокруг законаАнтикоррупционное бюро 17 июня этого года обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего", "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики". В ответ на это 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро. Между тем, после вступления в силу грузинской версии американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц, Антикоррупционное агентство зарегистрировало семь организаций и трех физических лиц как "агентов иностранного принципала" и 9 "иностранных принципалов". Новый язык закона Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала". Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует и финансирует "иностранный принципал". Кроме того, агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала или исходя из его интересов. В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать/выделять/передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности. Отказ от регистрации или от предоставления финансовой информации в Грузии карается уголовно, наказание – штраф в размере от 5 до 10 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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