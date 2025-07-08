https://sputnik-georgia.ru/20250708/uscherb-ot-aktsiy-protesta-v-noyabre-dekabre-2024-goda-v-tbilisi-sostavil-desyatki-tysyach-lari-294093209.html

Ущерб от акций протеста в ноябре-декабре 2024 года в Тбилиси составил десятки тысяч лари

Ущерб от акций протеста в ноябре-декабре 2024 года в Тбилиси составил десятки тысяч лари

Sputnik Грузия

Тбилисский городской суд рассматривает дела восьми обвиняемых в групповом насилии во время акций протеста 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T19:54+0400

2025-07-08T19:54+0400

2025-07-08T19:54+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Ущерб, причиненный участниками акций протеста с 30 ноября по 3 декабря, составил 62 785 лари, заявила на суде начальник юридической службы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Тамар Чантураия. Тбилисский городской суд рассматривает дела восьми обвиняемых в групповом насилии во время акций протеста. Как заявила Чантураия на суде, повреждено имущество, находящееся на балансе службы МВД, а именно одежда пожарных и спасательное оборудование. Трое из обвиняемых (Звиад Цецхладзе, Вепхия Касрадзе и Васил Кадзелашвили) обвиняются в организации и руководстве групповым насилием. Им грозит от 6 до 9 лет лишения свободы. Остальные пятеро (Георгий Горгадзе, Ираклий Миминошвили, Инсаф Алиев, Торнике Гошадзе и Николоз Джавахишвили) обвиняются в участии в групповом насилии. Им грозит от 4 до 6 лет лишения свободы. В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения, позже к этому требованию добавились еще два – освобождение задержанных и проведение досрочных парламентских выборов. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, служба по управлению чрезвычайными ситуациями