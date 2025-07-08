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В Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях задержаны четыре человека

В Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях задержаны четыре человека

Sputnik Грузия

Обвиняемым в незаконном приобретении и хранении наркотических средств грозит до 20 лет тюрьмы 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T11:58+0400

2025-07-08T11:58+0400

2025-07-08T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Четверым задержанным в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщается на сайте МВД Грузии. По информации ведомства, среди задержанных 18-летний гражданин Беларуси. Также двое из них имеют судимости в прошлом. Во время личного обыска и обыска жилья обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов в указанных обвиняемыми местах изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, предназначенных для сбыта, в том числе альфа ПВП, амфетамин и метадон. По информации МВД, обвиняемым в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также в приготовлении к сбыту и попытке сбыта грозит до 20 лет тюрьмы. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, который везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на черном рынке превышает 30 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии