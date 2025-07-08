https://sputnik-georgia.ru/20250708/vybory-bez-bdipchobse-pochemu-gruziya-menyaet-mnogoletnyuyu-praktiku-294089855.html

Выборы без БДИПЧ/ОБСЕ: почему Грузия меняет многолетнюю практику?

Выборы без БДИПЧ/ОБСЕ: почему Грузия меняет многолетнюю практику?

Sputnik Грузия

Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ 08.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-08T15:55+0400

2025-07-08T15:55+0400

2025-07-08T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Власти Грузии не считают нужным приглашать миссию БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления, так как европейские партнеры сами не проявляют должного уважения к выводам этой организации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. БДИПЧ/ОБСЕ выразило сожаление в связи с намерением грузинских властей не приглашать организацию для наблюдения за предстоящими выборами, что, как отмечено в заявлении, является "отклонением от давней и последовательной практики". При этом БДИПЧ подчеркнуло, что готово направить миссию наблюдателей, если власти решат своевременно прислать приглашение, в интересах прозрачности и укрепления общественного доверия к демократическим институтам Грузии. По его словам, не следует удивляться решению грузинских властей воздержаться от приглашения организации на местные выборы, поскольку, как пояснил депутат, в течение нескольких месяцев целенаправленно и планомерно подрывалась репутация БДИПЧ/ОБСЕ. Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Все четыре оппозиционные партии – "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию" – отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов. Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября, то, как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, правительство Грузии не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, обсе, бдипч/обсе, местные выборы