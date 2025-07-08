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Выборы без БДИПЧ/ОБСЕ: почему Грузия меняет многолетнюю практику?
Выборы без БДИПЧ/ОБСЕ: почему Грузия меняет многолетнюю практику?
Sputnik Грузия
Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Власти Грузии не считают нужным приглашать миссию БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления, так как европейские партнеры сами не проявляют должного уважения к выводам этой организации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. БДИПЧ/ОБСЕ выразило сожаление в связи с намерением грузинских властей не приглашать организацию для наблюдения за предстоящими выборами, что, как отмечено в заявлении, является "отклонением от давней и последовательной практики". При этом БДИПЧ подчеркнуло, что готово направить миссию наблюдателей, если власти решат своевременно прислать приглашение, в интересах прозрачности и укрепления общественного доверия к демократическим институтам Грузии. По его словам, не следует удивляться решению грузинских властей воздержаться от приглашения организации на местные выборы, поскольку, как пояснил депутат, в течение нескольких месяцев целенаправленно и планомерно подрывалась репутация БДИПЧ/ОБСЕ. Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Все четыре оппозиционные партии – "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию" – отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов. Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября, то, как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, правительство Грузии не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, обсе, бдипч/обсе, местные выборы
грузия, политика, новости, обсе, бдипч/обсе, местные выборы
Выборы без БДИПЧ/ОБСЕ: почему Грузия меняет многолетнюю практику?
Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Власти Грузии не считают нужным приглашать миссию БДИПЧ/ОБСЕ для наблюдения за выборами в органы местного самоуправления, так как европейские партнеры сами не проявляют должного уважения к выводам этой организации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили.
БДИПЧ/ОБСЕ выразило сожаление в связи с намерением грузинских властей не приглашать организацию для наблюдения за предстоящими выборами, что, как отмечено в заявлении, является "отклонением от давней и последовательной практики". При этом БДИПЧ подчеркнуло, что готово направить миссию наблюдателей, если власти решат своевременно прислать приглашение, в интересах прозрачности и укрепления общественного доверия к демократическим институтам Грузии.
"Лишено смысла тратить ресурсы на то, к чему сам Европейский союз и сами государства-члены ОБСЕ не проявляют должного уважения", – заявил Махашвили.
По его словам, не следует удивляться решению грузинских властей воздержаться от приглашения организации на местные выборы, поскольку, как пояснил депутат, в течение нескольких месяцев целенаправленно и планомерно подрывалась репутация БДИПЧ/ОБСЕ.
"Если вы видите ценность в БДИПЧ/ОБСЕ и их наблюдательных миссиях, тогда уважайте их решения и их выводы. Мы такого уважения не увидели", – заявил Махашвили.
Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений.
Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу на ежегодной Парламентской ассамблее ОБСЕ заявил, что в отчете БДИПЧ четко указано, что, несмотря на определенные недостатки, результаты парламентских выборов отражали волю народа, а оппозиция, которая получила более чем 40-процентное представительство в законодательном органе Грузии, несправедливо ведет себя по отношению к своим избирателям.
Все четыре оппозиционные партии – "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию" – отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов.
Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября, то, как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, правительство Грузии не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне.