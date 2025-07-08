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Залог вместо тюрьмы: прокуратура обжалует решение суда по делу бизнесмена Рамишвили
Залог вместо тюрьмы: прокуратура обжалует решение суда по делу бизнесмена Рамишвили
Sputnik Грузия
Известного грузинского бизнесмена отпустили под залог, прокуратура продолжит бороться за тюремное заключение 08.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-08T11:31+0400
2025-07-08T11:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии обжалует решение Тбилисского городского суда об избрании в качестве меры пресечения залога в 70 тысяч лари в отношении влиятельного грузинского бизнесмена Георгия Рамишвили, заявил прокурор Торнике Махатадзе журналистам. Основатель крупных компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили был задержан 6 июля. Его обвиняют в незаконном ношении оружия. Задержание произошло в Тбилисском международном аэропорту. Огнестрельное оружие было зарегистрировано на имя бизнесмена, но он не имел права на его ношение. Рамишвили был освобожден прямо из зала суда. Решение будет обжаловано в Апелляционном суде.Обвинение ходатайствовало о заключении подсудимого под стражу на время следствия. Суд согласился с тем, что основания для избрания меры пресечения были, но вместо заключения под стражу назначил залог. В свою очередь, адвокат обвиняемого Ирма Чкадуа заявила, что арест бизнесмена не имеет никакого отношения к политике. По ее словам, причиной задержания стала непредвиденная ошибка.Согласно грузинскому законодательству, бизнесмену Рамишвили по прозвищу "Зарала" (ზარალი – ущерб, ред.) грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, георгий рамишвили, тбилисский городской суд, происшествия
грузия, новости, тбилиси, георгий рамишвили, тбилисский городской суд, происшествия
Залог вместо тюрьмы: прокуратура обжалует решение суда по делу бизнесмена Рамишвили
Известного грузинского бизнесмена отпустили под залог, прокуратура продолжит бороться за тюремное заключение
ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии обжалует решение Тбилисского городского суда об избрании в качестве меры пресечения залога в 70 тысяч лари в отношении влиятельного грузинского бизнесмена Георгия Рамишвили, заявил прокурор Торнике Махатадзе журналистам.
Основатель крупных компаний Silk Road Group, Silknet, Euronews Georgia Георгий Рамишвили был задержан 6 июля. Его обвиняют в незаконном ношении оружия. Задержание произошло в Тбилисском международном аэропорту. Огнестрельное оружие было зарегистрировано на имя бизнесмена, но он не имел права на его ношение.
"Обвинение, конечно, не согласно с этим решением и обжалует его в Апелляционном суде", – подчеркнул прокурор.
Рамишвили был освобожден прямо из зала суда. Решение будет обжаловано в Апелляционном суде.
Обвинение ходатайствовало о заключении подсудимого под стражу на время следствия. Суд согласился с тем, что основания для избрания меры пресечения были, но вместо заключения под стражу назначил залог.
В свою очередь, адвокат обвиняемого Ирма Чкадуа заявила, что арест бизнесмена не имеет никакого отношения к политике. По ее словам, причиной задержания стала непредвиденная ошибка.
"Произошло нечто непредвиденное. Это можно даже назвать ошибкой, но у Рамишвили будет возможность сделать заявление по поводу всего этого и поднятых в обществе вопросов", – заявила Чкадуа.
Согласно грузинскому законодательству, бизнесмену Рамишвили по прозвищу "Зарала" (ზარალი – ущерб, ред.) грозит от 4 до 7 лет тюрьмы.