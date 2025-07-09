https://sputnik-georgia.ru/20250709/eks-prezident-gruzii-v-mery-stanet-li-zurabishvili-litsom-oppozitsii-v-tbilisi-294099542.html

Экс-президент Грузии в мэры: станет ли Зурабишвили лицом оппозиции в Тбилиси?

Экс-президент Грузии в мэры: станет ли Зурабишвили лицом оппозиции в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили попросили сразиться за центральный политический город страны – Тбилиси 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T13:58+0400

2025-07-09T13:58+0400

2025-07-09T13:58+0400

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алеко элисашвили

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Грузинский политический спектр активно обсуждает идею выдвижения кандидатуры экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили на пост мэра Тбилиси на предстоящих выборах в органы местного самоуправления в октябре этого года. Инициативу ранее выдвинул лидер партии "Граждане", входящей в коалицию "Сильная Грузия", Алеко Элисашвили. Чтобы не преподносить "Тбилиси на блюдечке" правительству "Грузинской Мечты" оппозиционер предложил коллегам свою версию "идеального сценария" для оппонентов власти: бороться в шести крупных городах, бойкотировать остальные и выдвинуть общих кандидатов. В частности, в Тбилиси – кандидатуру Зурабишвили и объединиться вокруг нее. Оказалось, что идея вовсе не новая и в партии "Гахария за Грузию" она возникла еще несколько месяцев назад. Как заявила представитель объединения Анна Бучукури, искать нейтральных, беспартийных кандидатов они начали задолго до того, как "Лело" приняла решение участвовать в выборах. При этом оппозиционер добавила, что решение, будет ли Зурабишвили участвовать в выборах, зависит от нее самой. Заявление Элисашвили и сам этот сценарий своего рода саморазоблачение, признание оппозиции в собственных слабостях, в этом уверен депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. По его словам, оппозиция понимает, что почти нигде не имеет шансов на победу, и готова бороться только там, где видит хоть малую возможность успеха. При этом в правящей команде считают, что оппозиция может попытаться захватить муниципальную власть через радикализацию и эскалацию, но это все равно не принесет им положительных результатов. Махашвили отметил, что правящая команда может лишь мечтать о выдвижении кандидатуры Зурабишвили на пост мэра Тбилиси, поскольку исход выборов отчетливо показал бы ее реальный рейтинг. У оппозиции есть тысяча разных вариантов в отношении выборов, но ничего нового не будет, считает, в свою очередь, другой депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили. По его словам, те, кто будет участвовать в выборах, повторят один и тот же сценарий и после выборов снова заявят о фальсификациях. При этом депутат отметил, что если оппозиция и Запад признают заключение БДИПЧ/ОБСЕ по парламентским выборам 2024 года, правительство Грузии пригласит миссию понаблюдать за муниципальными выборами. Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Все четыре оппозиционные партии ("Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию") отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов. Что касается предстоящих выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 4 октября, то, как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, правительство Грузии не станет приглашать для наблюдения за выборами миссию БДИПЧ/ОБСЕ, поскольку обременять их этим было бы излишне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, бдипч/обсе, обсе, алеко элисашвили