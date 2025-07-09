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Европарламент призвал "отменить" Грузию и изолировать "Грузинскую мечту"
Европарламент призвал "отменить" Грузию и изолировать "Грузинскую мечту"
Sputnik Грузия
Большинство европарламентариев открыто призывают ЕС предпринять все шаги для смещения существующего правительства в Тбилиси 09.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-09T19:58+0400
2025-07-09T19:58+0400
2025-07-09T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Резолюции Европарламента не имеют никакой юридической силы и для Грузии не имеют никакого значения, заявил глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили. Европарламент 490 голосами против 147 утвердил новую критическую резолюцию по Грузии. Он назвал резолюцию предвзятой и отметил, что такими резолюциями парламент дискредитирует себя. В свою очередь, часть резолюции, в которой говорится о надобности отключения страны от международной платежной системы SWIFT, чтобы перекрыть "финансовые потоки и источники дохода" правящей "Грузинской мечте", прокомментировал Национальный банк Грузии.Как отмечает главный регулятор, грузинский банковский и финансовый сектор соблюдает все санкции и соответствует международным стандартам в части противодействия отмыванию денег, что подтверждается самим Евросоюзом. Следовательно, никаких законных оснований для такого решения просто нет.Что написано в резолюции В резолюции Европарламент подтверждает свою солидарность с грузинским народом и непоколебимую поддержку его законных европейских и евроатлантических устремлений и желания жить в процветающей и демократической стране.Кроме того, Европарламент называет задержания оппозиционных политиков в Грузии за последнее время "политически мотивированными" и "лишенными достаточных юридических оснований" и требует, чтобы грузинские власти воздерживались от применения силы, уважали свободы собраний и выражения мнений и аннулировали недавно принятое законодательство, направленное на "подавление" народных протестов, в частности, посредством непомерных штрафов."Опять двадцать пять": очередные дебаты в Европарламенте по Грузии >>Также Европарламент выражает особую обеспокоенность по поводу растущего числа "политических" заключенных и призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению. Наконец, Европарламент выражает глубокое сожаление по поводу того, что правящая партия "Грузинская мечта" не смогла воспользоваться исторической возможностью, предоставленной Грузии как стране-кандидату, для продвижения по пути европейской интеграции. При этом в резолюции указано, что страна при правлении "Грузинской мечты" не продвинулась вперед, а фактически даже регрессировала в отношении ключевых положений тех девяти шагов, которые Еврокомиссия определила для страны на пути к интеграции в ЕС.Европарламент подчеркивает необходимость немедленного и всестороннего аудита политики ЕС в отношении Грузии в связи с "продолжающимся откатом демократии" и все более "репрессивной политической и законодательной средой" и призывает Комиссию пересмотреть выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.Экс-президент Грузии в мэры: станет ли Зурабишвили лицом оппозиции в Тбилиси?>>В резолюции впервые названы имена лидеров правящей партии Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Вахтанга Гомелаури, Кахи Каладзе и Ираклия Гарибашвили как ответственных за ухудшение политического процесса в Грузии путем содействия откату демократии. Европарламент призывает к введению персональных санкций против Бидзины Иванишвили, членов его семьи и его компаний. Кроме того, по мнению Европарламента, политика непризнания легитимности однопартийного парламента и назначенного им президента Михаила Кавелашвили должна продолжаться до тех пор, пока не произойдут ощутимые изменения в политическом курсе Грузии и не будут проведены новые свободные и справедливые парламентские выборы. В резолюции слышны призывы к представителям ЕС и государствам-членам, а также к европарламентариям воздерживаться от встреч с "представителями режима". Отмечается признание Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа. Парадоксально, но Европарламент все равно призывает оппозицию воспользоваться возможностью, представленной им приближающимися выборами в органы местного самоуправления, чтобы отразить единство грузинского народа в пользу демократии и верховенства закона, как это уже было продемонстрировано во время "мирных протестов" в ноябре-декабре 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, европарламент, еврокомиссия, ираклий кобахидзе
политика, грузия, новости, тбилиси, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, европарламент, еврокомиссия, ираклий кобахидзе
Европарламент призвал "отменить" Грузию и изолировать "Грузинскую мечту"
Большинство европарламентариев открыто призывают ЕС предпринять все шаги для смещения существующего правительства в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Резолюции Европарламента не имеют никакой юридической силы и для Грузии не имеют никакого значения, заявил глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили.
Европарламент 490 голосами против 147 утвердил новую критическую резолюцию по Грузии.
"Значение этого документа я могу оценить исходя из того, какую роль играет Европарламент в формировании внешней политики Евросоюза. По закону у него нет никакой роли. Поэтому эта резолюция не имеет никакого значения и правовой основы или обязательства для комиссии или кого-либо еще", – сказал Махашвили.
Он назвал резолюцию предвзятой и отметил, что такими резолюциями парламент дискредитирует себя.
"Естественно, вес и значение этой резолюции также уменьшается от резолюции к резолюции. Потом пусть не удивляются, что часто мы тоже не придаем особого веса подобным документам, которые принимает Европарламент", – отметил Махашвили.
В свою очередь, часть резолюции, в которой говорится о надобности отключения страны от международной платежной системы SWIFT, чтобы перекрыть "финансовые потоки и источники дохода" правящей "Грузинской мечте", прокомментировал Национальный банк Грузии.
Как отмечает главный регулятор, грузинский банковский и финансовый сектор соблюдает все санкции и соответствует международным стандартам в части противодействия отмыванию денег, что подтверждается самим Евросоюзом. Следовательно, никаких законных оснований для такого решения просто нет.
В резолюции Европарламент подтверждает свою солидарность с грузинским народом и непоколебимую поддержку его законных европейских и евроатлантических устремлений и желания жить в процветающей и демократической стране.
Кроме того, Европарламент называет задержания оппозиционных политиков в Грузии за последнее время "политически мотивированными" и "лишенными достаточных юридических оснований" и требует, чтобы грузинские власти воздерживались от применения силы, уважали свободы собраний и выражения мнений и аннулировали недавно принятое законодательство, направленное на "подавление" народных протестов, в частности, посредством непомерных штрафов.
Также Европарламент выражает особую обеспокоенность по поводу растущего числа "политических" заключенных и призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению.
Наконец, Европарламент выражает глубокое сожаление по поводу того, что правящая партия "Грузинская мечта" не смогла воспользоваться исторической возможностью, предоставленной Грузии как стране-кандидату, для продвижения по пути европейской интеграции.
При этом в резолюции указано, что страна при правлении "Грузинской мечты" не продвинулась вперед, а фактически даже регрессировала в отношении ключевых положений тех девяти шагов, которые Еврокомиссия определила для страны на пути к интеграции в ЕС.
Европарламент подчеркивает необходимость немедленного и всестороннего аудита политики ЕС в отношении Грузии в связи с "продолжающимся откатом демократии" и все более "репрессивной политической и законодательной средой" и призывает Комиссию пересмотреть выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.
В резолюции впервые названы имена лидеров правящей партии Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Вахтанга Гомелаури, Кахи Каладзе и Ираклия Гарибашвили как ответственных за ухудшение политического процесса в Грузии путем содействия откату демократии. Европарламент призывает к введению персональных санкций против Бидзины Иванишвили, членов его семьи и его компаний.
Кроме того, по мнению Европарламента, политика непризнания легитимности однопартийного парламента и назначенного им президента Михаила Кавелашвили должна продолжаться до тех пор, пока не произойдут ощутимые изменения в политическом курсе Грузии и не будут проведены новые свободные и справедливые парламентские выборы.
В резолюции слышны призывы к представителям ЕС и государствам-членам, а также к европарламентариям воздерживаться от встреч с "представителями режима". Отмечается признание Саломе Зурабишвили законным президентом Грузии и представителем грузинского народа.
Парадоксально, но Европарламент все равно призывает оппозицию воспользоваться возможностью, представленной им приближающимися выборами в органы местного самоуправления, чтобы отразить единство грузинского народа в пользу демократии и верховенства закона, как это уже было продемонстрировано во время "мирных протестов" в ноябре-декабре 2024 года.