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Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию

Граждане России лидируют по числу визитов в Грузию

Sputnik Грузия

Российские туристы помогают Грузии достигать новых высот в сфере туризма 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T21:58+0400

2025-07-09T21:58+0400

2025-07-09T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию, в январе-июне 2025 года страну посетили 581,1 тысячи граждан РФ, что на 10,2% больше по сравнению с двумя кварталами 2024 года, говорится в сообщении Национальной администрации туризма. В целом с начала года Грузия приняла 3,2 миллиона международных путешественников, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Что касается туристических визитов, они выросли на 6,9% по сравнению с двумя кварталами 2024 года и составили 2,3 миллиона. Кроме того, за этот период в Грузии зафиксировано рекордное количество путешественников из стран Персидского залива – 47,4 тысячи визитов, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Увеличилось количество международных визитов из Саудовской Аравии (+20,8%), Катара (+15,9%) и Объединенных Арабских Эмиратов (+12,5%). Значительный рост также был зафиксирован из Израиля (+35,7%), Азербайджана (+36%), Индии (+31,4%) и Китая (+42,3%). Восстановление туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии COVID-19 с лета 2021 года. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3% по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. По информации Национальной администрации туризма, доходы от туризма в 2024 году на 35,4% превысили рекордные показатели 2019 года. Также Грузия побила рекорд по туристическим визитам в 2024 году. Страна приняла на 4,2% больше международных путешественников по сравнению с 2023 годом – около 7,4 миллиона, из которых 5,1 миллиона – туристы. Что касается туристических визитов, в 2024 году они выросли на 9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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