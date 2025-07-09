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Грузинский футболист Саба Сазонов вернулся к тренировкам после травмы
Грузинский футболист Саба Сазонов вернулся к тренировкам после травмы
Sputnik Грузия
Игрок молодежной сборной Грузии приступил к восстановительным тренировкам 09.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу и итальянского "Торино" Саба Сазонов возобновил тренировки после очередной травмы, полученной в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Игрок сборной Грузии начал прошлый сезон в аренде у "Эмполи", но в сентябре 2024 года на тренировке повредил крестообразную связку. После длительного лечения и реабилитации Сазонов вернулся на поле на молодежном Евро-2025, и в матче второго тура против Франции вновь получил травму. При этом футболист все-таки успел забить важный для команды гол. На данном этапе Сазонов приступил к тренировкам в зале и постепенно увеличивает нагрузку под наблюдением медиков. Медицинский штаб итальянского "Торино", учитывая полученные футболистом травмы, определит, когда игроку следует возобновить тренировки на поле. Контракт Сазонова с "Торино" рассчитан до лета 2027 года. Футболист подписал контракт с итальянцами в августе 2023 года. "Торино" приобрел Сазонова у московского "Динамо" после яркого выступления на чемпионате Европы среди юношей до 21 года в составе сборной Грузии. Сазонов уверенно отыграл четыре матча и забил гол Португалии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинский футболист Саба Сазонов вернулся к тренировкам после травмы
20:58 09.07.2025 (обновлено: 21:04 09.07.2025)
Игрок молодежной сборной Грузии приступил к восстановительным тренировкам
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу и итальянского "Торино" Саба Сазонов возобновил тренировки после очередной травмы, полученной в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Игрок сборной Грузии начал прошлый сезон в аренде у "Эмполи", но в сентябре 2024 года на тренировке повредил крестообразную связку. После длительного лечения и реабилитации Сазонов вернулся на поле на молодежном Евро-2025, и в матче второго тура против Франции вновь получил травму. При этом футболист все-таки успел забить важный для команды гол.
На данном этапе Сазонов приступил к тренировкам в зале и постепенно увеличивает нагрузку под наблюдением медиков.
Медицинский штаб итальянского "Торино", учитывая полученные футболистом травмы, определит, когда игроку следует возобновить тренировки на поле.
Контракт Сазонова с "Торино" рассчитан до лета 2027 года. Футболист подписал контракт с итальянцами в августе 2023 года. "Торино" приобрел Сазонова у московского "Динамо" после яркого выступления на чемпионате Европы среди юношей до 21 года в составе сборной Грузии. Сазонов уверенно отыграл четыре матча и забил гол Португалии.