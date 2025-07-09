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Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Sputnik Грузия

За первый квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 300,4 миллиона долларов 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 марта 2025 года насчитывал 25,5 миллиарда долларов, что составляет 74,2% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За первый квартал 2025 года общий внешний долг вырос на 300,4 миллиона долларов, в том числе на 19,1 миллиона долларов снизился за счет операционных изменений и из-за других изменений – на 91,5 миллиона долларов, в тоже время вырос на 381,8 миллиона долларов за счет изменений курса и на 292 миллиона долларов – за счет изменения цен.Из общего объема 11 миллиардов долларов приходится на долг государства (32% к ВВП), из которых 8,5 миллиарда долларов – долг правительства, 822,8 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 449 миллионов долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 8,6 миллиарда долларов, частных предприятий – 4,9 миллиарда долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,6%.Чистый долг Грузии на 31 марта 2025 года составил 13,3 миллиарда долларов (38,7% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,7 млрд долларов (18,4% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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