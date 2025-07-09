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Квалификация Лиги чемпионов УЕФА – "Иберия" уступила дома чемпиону Швеции

Квалификация Лиги чемпионов УЕФА – "Иберия" уступила дома чемпиону Швеции

Sputnik Грузия

Грузинская "Иберия 1999" потерпела поражение от шведского "Мальме" 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T16:58+0400

2025-07-09T16:58+0400

2025-07-09T16:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Футбольный клуб Тбилисская "Иберия 1999" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА уступила в Тбилиси чемпиону Швеции "Мальме" – 1:3. Встреча прошла на стадионе имени Михаила Месхи. Чемпионы Швеции открыли счет на 8 минуте – удар Оливера Берга парировал вратарь Георгий Макаридзе, но Бузанелло был на мяче первым (0:1). После перерыва шведы увеличили свое преимущество. На 58 минуте Даниэль Гудьонсен был неудержим в штрафной – 0:2, а на 71 минуте отличился Таха Али – 0:3. В концовке матча тбилисцам удалось отыграть один гол. Лука Силагадзе отдал передачу в штрафную с фланга, а дебютант "Иберии" Анес Рушевич забил головой. В течение матча "Иберия" нанесла всего 4 удара в створ ворот. Примечательно, что статистика владения мячом во втором тайме у обеих команд была равной. Ответный матч между "Иберией" и "Мальме", на этот раз в гостях, состоится 15 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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