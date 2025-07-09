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Окрашенные персики на рынке в Грузии – Агентство продовольствия бьет тревогу

Окрашенные персики на рынке в Грузии – Агентство продовольствия бьет тревогу

Sputnik Грузия

Национальное агентство продовольствия Грузии обратилось к МВД с просьбой расследовать факт окрашивания персиков 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T15:58+0400

2025-07-09T15:58+0400

2025-07-09T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Скандальное видео с окрашиванием персиков на одном из продуктовых рынков Грузии, взорвавшее грузинский сегмент соцсетей, требует незамедлительного реагирования соответствующих структур, заявили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. Видео, которое появилось в Сети 8 июля, показывает, как мужчина опрыскивает персики красителем, чтобы придать им более спелый и товарный вид. "Горожанам больше и не нужно", – комментирует процесс автор видео. Насколько безопасен используемый краситель для организма человека, неизвестно. Агентство постоянно проверяет фрукты и овощи на потребительских рынках, проводит мониторинг и берет пробы по различным показателям – пестициды, тяжелые металлы, радионуклиды для проведения экспертизы. Вскоре после опубликования, автор видео удалил ролик, но его успели сохранить другие пользователи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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