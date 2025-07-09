https://sputnik-georgia.ru/20250709/opyat-dvadtsat-pyat-ocherednye-debaty-v-evroparlamente-po-gruzii-294101620.html

"Опять двадцать пять": очередные дебаты в Европарламенте по Грузии

"Опять двадцать пять": очередные дебаты в Европарламенте по Грузии

Sputnik Грузия

Требования некоторых европарламентариев с каждым разом становятся все более радикальными и тяжело выполнимыми 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T14:41+0400

2025-07-09T14:41+0400

2025-07-09T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Каждое слово и предложение, которое используется в адрес Грузии в проекте резолюции Европарламента, является несправедливым и политически ангажированным, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Накануне в Европарламенте состоялись дебаты по вопросу Грузии. Обсуждение проекта резолюции, подготовленного литовским депутатом от Европейской народной партии (ЕНП) Расой Юкнявичене, которая отличается резкой критикой в адрес нынешних властей страны, проходило в полупустом зале. В "Грузинской мечте" ее называют лоббистом бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которая также входит в ЕНП. Вольский напомнил, что ранее эта партия (ред. ЕНП) уже принимала подобную резолюцию, которая, по его словам, покровительствует и дает инструкции "Единому национальному движению". Другой депутат от правящей партии Ираклий Заркуа назвал автора проекта резолюции коммунисткой. По его словам, по всем важным аспектам Грузия опережает своих критиков, которые продолжают искусственно и необоснованно очернять страну. Он призвал Юкнявичене оставить попытки дискредитировать Грузию, заверив, что такие действия не принесут успеха. В документе проекта резолюции указывается, что Европарламент не признает правительство "Грузинской мечты" и подчеркивается необходимость введения санкций против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, его семьи, а также руководителей правительства и других лиц, ответственных за откат от демократии. Также вновь содержатся требования об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проведении новых парламентских выборов и признании легитимности Саломе Зурабишвили как официального представителя законной власти от Грузии.Острые дебаты Из-за ареста ключевых оппозиционных лидеров предстоящие выборы 2025 года нельзя считать свободными и справедливыми, заявила Юкнявичене во время дебатов. Она также отметила, что безвизовый режим предоставляется демократическим странам, а не режимам, которые арестовывают своих граждан по политическим мотивам. В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в ходе дебатов заявила, что ситуация в Грузии далека от стандартов, которых Евросоюз ожидает от страны — кандидата. По ее словам, демократические основы в Грузии постепенно разрушаются. Европарламент уже на протяжении нескольких месяцев обсуждает тот факт, что в октябре 2024 года грузины не допустили к власти то правительство, приход которого планировал Евросоюз, заявил, в свою очередь, немецкий депутат Европарламента Ханс Нойхоф. Грузины выбрали правительство, которое не выступает против Европы, правительство Грузии всего лишь защищает свою собственную страну, заявил чешский депутат Европарламента Ондржей Достал Депутаты европарламента проголосуют за резолюцию по Грузии сегодня. Европарламент и ГрузияПоследнюю резолюцию Европарламент принял 18 июня этого года, в которой выразил серьезную обеспокоенность положением со свободой СМИ в Грузии и потребовал немедленного и безусловного освобождения основательницы изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. ЕП выразил сожаление в связи с бездействием ЕС и стран-членов и вновь призвал к введению санкций в отношении лидеров и высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты". Это было седьмая по счету критическая резолюция, принятая Европарламентом по Грузии при нынешней власти. А до этого резолюцию – "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы, Европарламент принял 13 февраля 2025 года. Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента потребовали введения санкций в отношении лидеров правящей команды, в том числе основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и премьера Ираклия Кобахидзе. В "Грузинской мечте" подобные резолюции называют несерьезными и несправедливыми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, европа, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, саломе зурабишвили , европарламент, единое национальное движение, политика