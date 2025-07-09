"Опять двадцать пять": очередные дебаты в Европарламенте по Грузии
14:41 09.07.2025 (обновлено: 15:15 09.07.2025)
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky/
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Требования некоторых европарламентариев с каждым разом становятся все более радикальными и тяжело выполнимыми
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Каждое слово и предложение, которое используется в адрес Грузии в проекте резолюции Европарламента, является несправедливым и политически ангажированным, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
Накануне в Европарламенте состоялись дебаты по вопросу Грузии. Обсуждение проекта резолюции, подготовленного литовским депутатом от Европейской народной партии (ЕНП) Расой Юкнявичене, которая отличается резкой критикой в адрес нынешних властей страны, проходило в полупустом зале. В "Грузинской мечте" ее называют лоббистом бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которая также входит в ЕНП.
"К сожалению, такова наша реальность. Очевидно, что для общества в этом нет ничего нового, и в каждом слове и предложении, которые используются в отношении Грузии, чувствуется несправедливость", – заявил Вольский.
Вольский напомнил, что ранее эта партия (ред. ЕНП) уже принимала подобную резолюцию, которая, по его словам, покровительствует и дает инструкции "Единому национальному движению".
Другой депутат от правящей партии Ираклий Заркуа назвал автора проекта резолюции коммунисткой.
"Райса-коммунистка не успокаивается. Короче говоря, у нее фактически каждую неделю проходят дебаты о Грузии, правда, в пустом зале", – заявил Заркуа.
По его словам, по всем важным аспектам Грузия опережает своих критиков, которые продолжают искусственно и необоснованно очернять страну. Он призвал Юкнявичене оставить попытки дискредитировать Грузию, заверив, что такие действия не принесут успеха.
"Так что передайте Райсе, заклинаю ее Горбачёвым, ей это не нужно, пусть оставит нас в покое, пусть перестанет, все равно у нее не получится очернить эту страну, потому что мы всегда будем стоять на страже интересов нашей родины", – заявил Заркуа.
В документе проекта резолюции указывается, что Европарламент не признает правительство "Грузинской мечты" и подчеркивается необходимость введения санкций против основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, его семьи, а также руководителей правительства и других лиц, ответственных за откат от демократии.
Также вновь содержатся требования об освобождении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, проведении новых парламентских выборов и признании легитимности Саломе Зурабишвили как официального представителя законной власти от Грузии.
Острые дебаты
Из-за ареста ключевых оппозиционных лидеров предстоящие выборы 2025 года нельзя считать свободными и справедливыми, заявила Юкнявичене во время дебатов. Она также отметила, что безвизовый режим предоставляется демократическим странам, а не режимам, которые арестовывают своих граждан по политическим мотивам.
"Грузины, которые борются за европейскую Грузию уже более 200 дней, настоящие европейские герои. Они заслуживают нашего полного уважения и твердой поддержки", — заявила она.
В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в ходе дебатов заявила, что ситуация в Грузии далека от стандартов, которых Евросоюз ожидает от страны — кандидата. По ее словам, демократические основы в Грузии постепенно разрушаются.
"Власти продолжают инициировать новое репрессивное законодательство без должных общественных консультаций, а репрессивные действия правительства противоречат ценностям и принципам Евросоюза", - отметила Кос.
Европарламент уже на протяжении нескольких месяцев обсуждает тот факт, что в октябре 2024 года грузины не допустили к власти то правительство, приход которого планировал Евросоюз, заявил, в свою очередь, немецкий депутат Европарламента Ханс Нойхоф.
"Комитеты и органы ЕП уже несколько месяцев изучают, как наказать грузин за это. Этот доклад содержит каталог „грехов“ и требования, которые противоречат законодательству ЕС, например, персональные санкции. Однако в докладе ничего не говорится о том, что правительство Грузии уберегло страну от конфликта — конфликта, который происходит между двумя блоками. Мы не поддержим этот доклад", — добавил он.
Грузины выбрали правительство, которое не выступает против Европы, правительство Грузии всего лишь защищает свою собственную страну, заявил чешский депутат Европарламента Ондржей Достал
"Вы не сможете сменить грузинское правительство с помощью давления. Таким образом, мы рискуем потерять партнера и союзника", — добавил он.
Депутаты европарламента проголосуют за резолюцию по Грузии сегодня.
Европарламент и Грузия
Последнюю резолюцию Европарламент принял 18 июня этого года, в которой выразил серьезную обеспокоенность положением со свободой СМИ в Грузии и потребовал немедленного и безусловного освобождения основательницы изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. ЕП выразил сожаление в связи с бездействием ЕС и стран-членов и вновь призвал к введению санкций в отношении лидеров и высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты".
Это было седьмая по счету критическая резолюция, принятая Европарламентом по Грузии при нынешней власти. А до этого резолюцию – "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы, Европарламент принял 13 февраля 2025 года.
Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента потребовали введения санкций в отношении лидеров правящей команды, в том числе основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и премьера Ираклия Кобахидзе.
В "Грузинской мечте" подобные резолюции называют несерьезными и несправедливыми.