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"Пари Сен-Жермен" готов к игре с мадридским "Реалом" – Кварацхелия
"Пари Сен-Жермен" готов к игре с мадридским "Реалом" – Кварацхелия
Sputnik Грузия
Испанский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" сегодня вечером разыграют путевку в финал Клубного чемпионата мира по футболу 09.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" готов играть с любым соперником и всегда в полную силу готовится ко всем встречам, рассказал перед матчем с мадридским "Реалом" в рамках 1/2 финала Клубного чемпионата мира по футболу один из ключевых игроков парижан грузинский вингер Хвича Кварацхелия. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия встретится сегодня с мадридским "Реалом" в Нью-Джерси в полуфинале Клубного чемпионата мира 2025 года. Матч начнется в 23:00 по Тбилиси. По словам футболиста, перед матчем с "Реалом" парижане сосредоточены на своей игре, и неважно, какой состав выпустит на поле соперник. На пути к полуфиналу "Пари Сен-Жермен" обыграл "Баварию" со счетом 2:0. Что касается "Реала", то подопечные Хаби Алонсо обыграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2. Победитель полуфинала встретится с лондонским "Челси" в финале Клубного чемпионата мира 13 июля. Английская команда накануне победила бразильский "Флуминенсе". "Реал" и "Пари Сен-Жермен" в последний раз встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов 2022 года. Испанцы выиграли тот матч со счетом 3:1, а все три гола забил Карим Бензема, обладатель "Золотого мяча" того года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, тбилиси, грузия, хвича кварацхелия, футбол
"Пари Сен-Жермен" готов к игре с мадридским "Реалом" – Кварацхелия
Испанский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" сегодня вечером разыграют путевку в финал Клубного чемпионата мира по футболу
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" готов играть с любым соперником и всегда в полную силу готовится ко всем встречам, рассказал перед матчем с мадридским "Реалом" в рамках 1/2 финала Клубного чемпионата мира по футболу один из ключевых игроков парижан грузинский вингер Хвича Кварацхелия.
"Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия встретится сегодня с мадридским "Реалом" в Нью-Джерси в полуфинале Клубного чемпионата мира 2025 года. Матч начнется в 23:00 по Тбилиси.
"У них есть выдающиеся индивидуалисты, но, прежде всего, это команда, которая показывает качественный футбол. Мы готовы играть с любым соперником – неважно, кто это будет", – сказал Кварацхелия.
По словам футболиста, перед матчем с "Реалом" парижане сосредоточены на своей игре, и неважно, какой состав выпустит на поле соперник.
"Хочу ли я видеть Мбаппе на скамейке запасных? Это сложный вопрос, он один из лучших игроков сегодня. Ничего не могу сказать. Конечно, с Мбаппе "Реал" ещё опаснее... Но мы сосредоточены на своей игре", – сказал Кварацхелия.
На пути к полуфиналу "Пари Сен-Жермен" обыграл "Баварию" со счетом 2:0. Что касается "Реала", то подопечные Хаби Алонсо обыграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2.
Победитель полуфинала встретится с лондонским "Челси" в финале Клубного чемпионата мира 13 июля. Английская команда накануне победила бразильский "Флуминенсе".
"Реал" и "Пари Сен-Жермен" в последний раз встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов 2022 года. Испанцы выиграли тот матч со счетом 3:1, а все три гола забил Карим Бензема, обладатель "Золотого мяча" того года.