https://sputnik-georgia.ru/20250709/pari-sen-zhermen-gotov-k-igre-s-madridskim-realom--kvaratskheliya-294098996.html

"Пари Сен-Жермен" готов к игре с мадридским "Реалом" – Кварацхелия

"Пари Сен-Жермен" готов к игре с мадридским "Реалом" – Кварацхелия

Sputnik Грузия

Испанский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" сегодня вечером разыграют путевку в финал Клубного чемпионата мира по футболу 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T18:58+0400

2025-07-09T18:58+0400

2025-07-09T18:58+0400

спорт

новости

тбилиси

грузия

хвича кварацхелия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/07/289786208_0:287:828:753_1920x0_80_0_0_257fed5247a910c361a61d8615226197.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" готов играть с любым соперником и всегда в полную силу готовится ко всем встречам, рассказал перед матчем с мадридским "Реалом" в рамках 1/2 финала Клубного чемпионата мира по футболу один из ключевых игроков парижан грузинский вингер Хвича Кварацхелия. "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия встретится сегодня с мадридским "Реалом" в Нью-Джерси в полуфинале Клубного чемпионата мира 2025 года. Матч начнется в 23:00 по Тбилиси. По словам футболиста, перед матчем с "Реалом" парижане сосредоточены на своей игре, и неважно, какой состав выпустит на поле соперник. На пути к полуфиналу "Пари Сен-Жермен" обыграл "Баварию" со счетом 2:0. Что касается "Реала", то подопечные Хаби Алонсо обыграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:2. Победитель полуфинала встретится с лондонским "Челси" в финале Клубного чемпионата мира 13 июля. Английская команда накануне победила бразильский "Флуминенсе". "Реал" и "Пари Сен-Жермен" в последний раз встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов 2022 года. Испанцы выиграли тот матч со счетом 3:1, а все три гола забил Карим Бензема, обладатель "Золотого мяча" того года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, тбилиси, грузия, хвича кварацхелия, футбол