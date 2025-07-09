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Подробности принудительного лечения наркозависимых в Грузии
Подробности принудительного лечения наркозависимых в Грузии
Sputnik Грузия
Суд может приговорить человека с наркотической зависимостью к принудительному лечению 09.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-09T10:52+0400
2025-07-09T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Принудительное лечение от наркотической зависимости в Грузии становится одной из мер наказаний при совершении преступлений, связанных с наркотиками. Решение о принудительном лечении наркомании будет принимать суд, и оно действительно только при вынесении обвинительного приговора. Для вынесения решения нужно будет заключение специальной комиссии, созданной при Минздраве Грузии о том, что человек болен наркоманией либо зависим от психотропных и сильнодействующих веществ. Лечение не может продолжаться более двух лет и будет осуществляться только по утвержденным Минздравом протоколам. Метод лечения будет происходить из тяжести состояния и проходить только в стационаре. При этом комиссия по прошествии определенного времени может выдать право покидать стационар, если по ее заключению это не будет мешать лечению. Состояние приговоренного к обязательному лечению будут проверять каждые три месяца. Комиссия при рассмотрении дела принимает решение, исходя из личности наркозависимого и тяжести его зависимости. Лечение может быть прекращено сразу, как только комиссия посчитает, что в его продолжении нет необходимости. Кто входит в состав комиссии По решению Минздрава Грузии в состав комиссии войдут: Комиссия будет принимать решения большинством голосов, при этом решающий голос будет у председателя комиссии. У члена комиссии будет возможность приложить к окончательному постановлению свое мнение, если он не согласен с решением большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав, центре психического здоровья и превенции наркомании, наркотики, наркополитика
грузия, новости, общество, тбилиси, минздрав, центре психического здоровья и превенции наркомании, наркотики, наркополитика
Подробности принудительного лечения наркозависимых в Грузии
Суд может приговорить человека с наркотической зависимостью к принудительному лечению
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Принудительное лечение от наркотической зависимости в Грузии становится одной из мер наказаний при совершении преступлений, связанных с наркотиками.
Решение о принудительном лечении наркомании будет принимать суд, и оно действительно только при вынесении обвинительного приговора.
Для вынесения решения нужно будет заключение специальной комиссии, созданной при Минздраве Грузии о том, что человек болен наркоманией либо зависим от психотропных и сильнодействующих веществ.
Лечение не может продолжаться более двух лет и будет осуществляться только по утвержденным Минздравом протоколам. Метод лечения будет происходить из тяжести состояния и проходить только в стационаре. При этом комиссия по прошествии определенного времени может выдать право покидать стационар, если по ее заключению это не будет мешать лечению.
Состояние приговоренного к обязательному лечению будут проверять каждые три месяца. Комиссия при рассмотрении дела принимает решение, исходя из личности наркозависимого и тяжести его зависимости.
Лечение может быть прекращено сразу, как только комиссия посчитает, что в его продолжении нет необходимости.
Кто входит в состав комиссии
По решению Минздрава Грузии в состав комиссии войдут:
Нарколог, эксперт-консультант "Центра психического здоровья и превенции наркомании" и председатель комиссии Хатуна Тодадзе;
Ведущий нарколог "Центра психического здоровья и превенции наркомании" Ирина Амниашвили;
Нарколог Тбилисской наркологической лаборатории "Центра психического здоровья и превенции наркомании" Нана Начкебия;
Глава управления политики здравоохранения Минздрава Грузии Кетеван Гогинашвили.
Комиссия будет принимать решения большинством голосов, при этом решающий голос будет у председателя комиссии. У члена комиссии будет возможность приложить к окончательному постановлению свое мнение, если он не согласен с решением большинства.