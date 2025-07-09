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Приметы на Петров день 2025: что нельзя делать 12 июля?
Приметы на Петров день 2025: что нельзя делать 12 июля?
Sputnik Грузия
Православная церковь 12 июля отмечает праздник, посвященный двум первоверховным апостолам, – Петру и Павлу 09.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-09T22:35+0400
2025-07-09T22:35+0400
2025-07-09T22:35+0400
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Пред Богом все апостолы велики, однако Церковь память первоверховных чтит особо. В народе 12 июля называют Петров день, с которым связано много народных примет и запретов. Какие приметы нужно учесть в Петров день и что нельзя делать 12 июля, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По приметам, в Петров день нельзя делать тяжелую физическую работу, в том числе убираться в доме, трудиться в саду или огороде – в церковный праздник желательно молиться и духовно развиваться. Жениться 12 июля нельзя – по приметам, связь между супругами не будет крепкой. Кроме того, в церковные праздники таинство венчания обычно не проводят. Есть примета, что сквернословить, спорить и конфликтовать в Петров день нельзя, потому что помириться конфликтующим будет очень сложно. Петровский пост завершается к 12 июля, однако устраивать в этот день шумные и веселые застолья, а также напиваться нельзя – по приметам, это привлечет проблемы и болезни. Плохая примета, убирать в Петров день после семейного ужина еду со стола – можно лишиться покровительства усопших родственников. Народные приметы По приметам, в Петров день нужно умыться в трех источниках, чтобы в течение всего года быть здоровым и благополучным. Есть примета, что осень предстоит холодная, а зима ранняя, если перед 12 июля кукушка замолкла, а если она все еще кукует, значит осень ожидается теплая и затяжная. Листопад рано начнется, если к Петрову дню на березах листва пожелтела, а если пошел сильный дождь – это примета, что в новогоднюю ночь ожидается сильная метель. Каким будет урожай, судили по погоде 12 июля. Например, урожай будет скудный, если в этот день дождь пойдет один раз, если два – умеренный, а если три – богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rossiya Segodnya“
религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников
Приметы на Петров день 2025: что нельзя делать 12 июля?
Православная церковь 12 июля отмечает праздник, посвященный двум первоверховным апостолам, – Петру и Павлу
Пред Богом все апостолы велики, однако Церковь память первоверховных чтит особо.
В народе 12 июля называют Петров день, с которым связано много народных примет и запретов.
Какие приметы нужно учесть в Петров день и что нельзя делать 12 июля, читайте в Sputnik Грузия.
По приметам, в Петров день нельзя делать тяжелую физическую работу, в том числе убираться в доме, трудиться в саду или огороде – в церковный праздник желательно молиться и духовно развиваться.
Жениться 12 июля нельзя – по приметам, связь между супругами не будет крепкой. Кроме того, в церковные праздники таинство венчания обычно не проводят.
Есть примета, что сквернословить, спорить и конфликтовать в Петров день нельзя, потому что помириться конфликтующим будет очень сложно.
Петровский пост завершается к 12 июля, однако устраивать в этот день шумные и веселые застолья, а также напиваться нельзя – по приметам, это привлечет проблемы и болезни.
Плохая примета, убирать в Петров день после семейного ужина еду со стола – можно лишиться покровительства усопших родственников.
По приметам, в Петров день нужно умыться в трех источниках, чтобы в течение всего года быть здоровым и благополучным.
Есть примета, что осень предстоит холодная, а зима ранняя, если перед 12 июля кукушка замолкла, а если она все еще кукует, значит осень ожидается теплая и затяжная.
Листопад рано начнется, если к Петрову дню на березах листва пожелтела, а если пошел сильный дождь – это примета, что в новогоднюю ночь ожидается сильная метель.
Каким будет урожай, судили по погоде 12 июля. Например, урожай будет скудный, если в этот день дождь пойдет один раз, если два – умеренный, а если три – богатый.
Материал подготовлен на основе открытых источников