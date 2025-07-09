https://sputnik-georgia.ru/20250709/raskryto-neskolko-setey-realizatsii-narkotikov-v-gruzii-294102224.html
Раскрыто несколько сетей реализации наркотиков в Грузии
Раскрыто несколько сетей реализации наркотиков в Грузии
Sputnik Грузия
Правительство страны продолжает активно бороться с реализацией запрещенных веществ 09.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-09T17:58+0400
2025-07-09T17:58+0400
2025-07-09T17:58+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
наркотики
наркоторговля
наркополитика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_1f7329e7b8d9bfd40549f012c3e7f449.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция отчиталась о спецоперации, проведенной вечером 8 июля в Грузии, – за реализацию и хранение наркотиков задержаны 34 человека. По данным МВД Грузии, спецоперация проводилась в масштабах всей страны, и среди задержанных в основном продавцы наркотиков, в том числе крупные, а также хранившие наркотические вещества в особо крупных размерах. Как установило следствие, задержанные, в том числе иностранные граждане, были участниками различных схем реализации наркотиков: часть из них размещала т.н. "закладки" после продажи наркотиков через аппликации и соцсети, другая – планировала продажу наркотиков в ночных клубах и развлекательных заведениях. Для подтверждения фактов продажи сотрудники полиции осуществили несколько закупок и записали процесс на камеру. Кроме того, полиция сообщает, что во время обыска задержанных и их домов и квартир были обнаружены различные наркотические вещества, в том числе героин, кокаин, субоксин, метадон и "альфа-ПВП". Также полицейские нашли оружие и патроны. Всем задержанным в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825170_226:0:2451:1669_1920x0_80_0_0_5c73595020d1f8927d1c673e0ccee89d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркополитика
грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркополитика
Раскрыто несколько сетей реализации наркотиков в Грузии
Правительство страны продолжает активно бороться с реализацией запрещенных веществ
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция отчиталась о спецоперации, проведенной вечером 8 июля в Грузии, – за реализацию и хранение наркотиков задержаны 34 человека.
По данным МВД Грузии, спецоперация проводилась в масштабах всей страны, и среди задержанных в основном продавцы наркотиков, в том числе крупные, а также хранившие наркотические вещества в особо крупных размерах.
Как установило следствие, задержанные, в том числе иностранные граждане, были участниками различных схем реализации наркотиков: часть из них размещала т.н. "закладки" после продажи наркотиков через аппликации и соцсети, другая – планировала продажу наркотиков в ночных клубах и развлекательных заведениях.
Для подтверждения фактов продажи сотрудники полиции осуществили несколько закупок и записали процесс на камеру.
Кроме того, полиция сообщает, что во время обыска задержанных и их домов и квартир были обнаружены различные наркотические вещества, в том числе героин, кокаин, субоксин, метадон и "альфа-ПВП". Также полицейские нашли оружие и патроны.
Всем задержанным в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.