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Раскрыто несколько сетей реализации наркотиков в Грузии

Раскрыто несколько сетей реализации наркотиков в Грузии

Sputnik Грузия

Правительство страны продолжает активно бороться с реализацией запрещенных веществ 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T17:58+0400

2025-07-09T17:58+0400

2025-07-09T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Полиция отчиталась о спецоперации, проведенной вечером 8 июля в Грузии, – за реализацию и хранение наркотиков задержаны 34 человека. По данным МВД Грузии, спецоперация проводилась в масштабах всей страны, и среди задержанных в основном продавцы наркотиков, в том числе крупные, а также хранившие наркотические вещества в особо крупных размерах. Как установило следствие, задержанные, в том числе иностранные граждане, были участниками различных схем реализации наркотиков: часть из них размещала т.н. "закладки" после продажи наркотиков через аппликации и соцсети, другая – планировала продажу наркотиков в ночных клубах и развлекательных заведениях. Для подтверждения фактов продажи сотрудники полиции осуществили несколько закупок и записали процесс на камеру. Кроме того, полиция сообщает, что во время обыска задержанных и их домов и квартир были обнаружены различные наркотические вещества, в том числе героин, кокаин, субоксин, метадон и "альфа-ПВП". Также полицейские нашли оружие и патроны. Всем задержанным в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркотики, наркоторговля, наркополитика