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Убийство женщины на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
Убийство женщины на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
Sputnik Грузия
Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия 09.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-09T11:58+0400
2025-07-09T11:58+0400
2025-07-09T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. В прошлом судимый гражданин Грузии задержан за убийство женщины в селе Тирдзниси Горийского района. Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия. Его задержала полиция по горячим следам. Орудие преступления (нож) было изъято в качестве улики. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в умышленном убийстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, горийский район
новости, происшествия, грузия, горийский район
Убийство женщины на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. В прошлом судимый гражданин Грузии задержан за убийство женщины в селе Тирдзниси Горийского района.
Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия.
Его задержала полиция по горячим следам. Орудие преступления (нож) было изъято в качестве улики.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в умышленном убийстве.