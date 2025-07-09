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Убийство женщины на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
Убийство женщины на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек
Sputnik Грузия
Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия 09.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-09T11:58+0400
2025-07-09T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. В прошлом судимый гражданин Грузии задержан за убийство женщины в селе Тирдзниси Горийского района. Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия. Его задержала полиция по горячим следам. Орудие преступления (нож) было изъято в качестве улики. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в умышленном убийстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, происшествия, грузия, горийский район
новости, происшествия, грузия, горийский район

Убийство женщины на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек

11:58 09.07.2025
© SPUTNIK / DENIS ASLANOVМесто убийства 8-летней девочки в Гори
Место убийства 8-летней девочки в Гори - Sputnik Грузия, 1920, 09.07.2025
© SPUTNIK / DENIS ASLANOV
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Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия
ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. В прошлом судимый гражданин Грузии задержан за убийство женщины в селе Тирдзниси Горийского района.
Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия.
Его задержала полиция по горячим следам. Орудие преступления (нож) было изъято в качестве улики.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в умышленном убийстве.
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