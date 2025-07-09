https://sputnik-georgia.ru/20250709/ubiystvo-zhenschiny-na-vostoke-gruzii-raskryto-zaderzhan-odin-chelovek-294095273.html

Убийство женщины на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек

Убийство женщины на востоке Грузии раскрыто: задержан один человек

Sputnik Грузия

Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия 09.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-09T11:58+0400

2025-07-09T11:58+0400

2025-07-09T11:58+0400

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горийский район

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ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. В прошлом судимый гражданин Грузии задержан за убийство женщины в селе Тирдзниси Горийского района. Как установило следствие, мужчина во время конфликта зарезал женщину в ее же доме и скрылся с места происшествия. Его задержала полиция по горячим следам. Орудие преступления (нож) было изъято в качестве улики. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в умышленном убийстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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