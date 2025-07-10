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СВО: начало блокады и окружения Купянска

СВО: начало блокады и окружения Купянска

Sputnik Грузия

Войска РФ на Харьковщине успешно наступают, блокировав крупную группировку ВСУ в районе Купянска, и стремятся замкнуть кольцо окружения – традиционных для СВО... 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T21:48+0400

2025-07-10T21:48+0400

2025-07-10T21:48+0400

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После освобождения 6 июля села Соболевка подразделениям российской армии остается пройти до западной окраины Купянска менее двух километров. Стремительный российский охват с северо-запада угрожает блокадой и неизбежным окружением всей купянской группировке ВСУ.Соболевка находится в 600 метрах от автодороги Н-26 Купянск – Чугуев, это главный логистический канал противника в западном направлении. Взятие под контроль ближайшего села Благодатовка – в двух километрах южнее Соболевки – позволит быстрее замкнуть кольцо окружения. И оперативнее продвигаться на запад, в направлении поселка городского типа Шевченково.Ранее российские войска вплотную подошли к Купянску с севера, а также форсировали Оскол южнее города. В районе Купянска-Узлового и Ковшаровки уничтожены паромные переправы, которые использовались для снабжения частей противника. Плацдарм ВСУ на левом берегу реки Оскол находится под непрерывным огневым воздействием и методично сокращается.Разделенный на две части рекой Оскол, город Купянск – крупный железнодорожный узел, логистический центр противника, и важный укрепрайон, прикрывающий подступы к Харькову, Балаклее, Изюму. Это второй по значению город Харьковской области, расположенный в 40 км от Белгородской области. Украинское командование активно готовится к длительной обороне Купянска, планирует вести уличные бои. Немецкие саперы и другие иностранные "добровольцы" минируют значимые здания, объекты инфраструктуры. В городе создают снайперские позиции, огневые точки, создают резерв боеприпасов и продуктов питания. Между тем в Купянске уже работают российские диверсионно-разведывательные группы. Городские жители сообщают об интенсивных боях российских штурмовиков с бандеровцами – вблизи сахарного завода и мясокомбината (северное заосколье). Падение очередной украинской "фортеции" неизбежно.Горячее лето 2025 годаПо информации Минобороны РФ, группировка войск "Запад" за минувшие сутки нанесла поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах Купянска и Петро-Ивановки (Харьковской области), а также близ населенных пунктов Среднее, Зеленая Долина, Торское (Донецкой Народной Республики). Летнее наступление российской армии развивается динамично, и успешно – только в июне от бандеровцев освобождено более 500 км² территории. Для ВСУ на всех участках фронта складывается без преувеличения катастрофическая обстановка.Константиновский укрепрайон, защищающий подступы к Славянску и Краматорску с юга – во многих смыслах аналог северного Купянска. Американская газета NYT констатировала: "Украинские войска с трудом удерживают оборону на Восточном фронте". В ближайшее время в окружении может оказаться не только Купянск, ведь "Российские войска образовали 10-мильный карман вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку". Российские войска наносят удары беспилотниками "каждые 10-20 минут на расстоянии в 15 километров от линии фронта, и все в пределах этой 15-километровой зоны уничтожается".Украинские марионетки и натовские бенефициары конфликта с начала СВО потеряли всего: 663 самолета, 283 вертолета, более 68 250 БПЛА, 614 ЗРК, свыше 24 тысяч танков и других бронемашин, 27 100 единиц артиллерии и 1 576 РСЗО. Статистика вполне соответствует масштабу Третьей мировой войны, и отражает позорный разгром коллективного Запада.Сложно признать свое поражение. Американский президент Дональд Трамп и Пентагон еще пытаются поставить Киеву "дополнительное оборонительное вооружение". Объемы и сроки поставок пока не определены. Германия изучает многомиллиардный список вооружений, которые Украина надеется получить в ближайшее время. И все-таки шансы спасти "украинский проект" стремятся к нулю – натовский ВПК такой прокси-войны не выдерживает. США потребуется более четырех лет, чтобы восполнить запасы оружия, которые уже отправлены на Украину.Россия наращивает эффективность ударов по всему фронту и на всю глубину оперативного тыла противника. С особым акцентом "Искандеров" на объекты ВСУ/СБУ в Киеве и натовскую логистику одесских портов.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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