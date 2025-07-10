До “Квары” был Кобиашвили: как сложилась судьба талантливого футболиста
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Леван Кобиашвили – один из ярких представителей “золотого поколения” грузинских футболистов 90-х годов. Он и сегодня известен как рекордсмен сборной Грузии по количеству сыгранных матчей (100).
Родился Леван Кобиашвили 10 июля 1977 года в Тбилиси и начал заниматься футболом с семи лет, с юности демонстрируя способности. Как профессиональный футболист, Кобиашвили начал свой путь в 1993-1994 годах с руставского футбольного клуба “Горда” (Металлург).
Расцвет его спортивной карьеры пришелся на 90-е годы и начало 2000-х, Кобиашвили после успехов в “Динамо Тбилиси” был принят в сборную. Он выступал за немецкие клубы “Фрайбург”, “Шальке 04” и “Герту”, играл за клуб “Алания” и был признан лучшим футболистом чемпионата России.
Первый дебютный матч Кобиашвили в составе сборной Грузии по футболу состоялся в 1996 году, в игре против сборной Норвегии. Затем Кобиашвили стал капитаном сборной Грузии и провел в этом статусе 16 матчей, забив 12 голов.
Спортивная карьера Кобиашвили завершилась 10 мая 2014 года, тогда он провел последний матч в составе “Герты” против дортмундской “Боруссии”. В октябре 2015 году Леван Кобиашвили был избран президентом Федерации футбола Грузии и занимает этот пост и по сей день.
Расцвет его спортивной карьеры пришелся на 90-е годы и начало 2000-х, Кобиашвили после успехов в “Динамо Тбилиси” был принят в сборную. Он выступал за немецкие клубы “Фрайбург”, “Шальке 04” и “Герту”, играл за клуб “Алания” и был признан лучшим футболистом чемпионата России.
Первый дебютный матч Кобиашвили в составе сборной Грузии по футболу состоялся в 1996 году, в игре против сборной Норвегии. Затем Кобиашвили стал капитаном сборной Грузии и провел в этом статусе 16 матчей, забив 12 голов.
Спортивная карьера Кобиашвили завершилась 10 мая 2014 года, тогда он провел последний матч в составе “Герты” против дортмундской “Боруссии”. В октябре 2015 году Леван Кобиашвили был избран президентом Федерации футбола Грузии и занимает этот пост и по сей день.