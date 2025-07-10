https://sputnik-georgia.ru/20250710/espch-priznal-zhalobu-protoiereya-mamaladze-nepriemlemoy-294116555.html
ЕСПЧ признал жалобу протоиерея Мамаладзе неприемлемой
ЕСПЧ признал жалобу протоиерея Мамаладзе неприемлемой
Sputnik Грузия
По оценке ЕСПЧ, не существует доказательств, подтверждающих факт прослушивания бесед Мамаладзе с его адвокатом 10.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-10T20:44+0400
2025-07-10T20:44+0400
2025-07-10T20:44+0400
новости
грузия
политика
георгий мамаладзе
шорена тетруашвили
еспч
тбилисский городской суд
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_31da09a525383eecab4fc871d562fd20.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал жалобу протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного на 9 лет за попытку убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II Шорены Тетруашвили, неприемлемой, сообщили в пресс-службе Минюста Грузии. Мамаладзе задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II. В багаже у задержанного обнаружили цианид , а в квартире – пистолет и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд после закрытых слушаний приговорил его к 9 годам. Мамаладзе вышел на свободу в феврале 2024 года. В заключении он должен был находиться до 2026 года. Согласно данным Минюста, по оценке ЕСПЧ, не существует доказательств, подтверждающих факт прослушивания бесед Мамаладзе с его адвокатом. В ноябре 2022 года Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Мамаладзе. ЕСПЧ постановил, что проведением закрытых слушаний было нарушено право Мамаладзе на справедливый суд, а также была нарушена презумпция невиновности. ЕСПЧ установил, что суд первой инстанции недостаточным образом обратил внимание на аргумент подсудимого о частичном закрытии слушаний. Кроме того, конкретные заявления публичных лиц после задержания протоиерея, как и обнародование прокуратурой части материалов дела, наряду с соблюдением адвокатами соглашения о неразглашении еще до оглашения приговора, убедило общество в том, что Мамаладзе виновен. Несмотря на то, что Мамаладзе требовал от грузинского государства 150 тысяч евро и 376,3 тысячи лари в качестве компенсации морального ущерба, ЕСПЧ принял решение о выплате ему лишь компенсации судебных издержек в размере 9 418 лари, постановив, что установление нарушения само по себе представляет собой достаточно справедливую компенсацию за любой моральный вред, понесенный заявителем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_65ee08e502148102caeef4821c6fded4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, политика, георгий мамаладзе, шорена тетруашвили, еспч, тбилисский городской суд
новости, грузия, политика, георгий мамаладзе, шорена тетруашвили, еспч, тбилисский городской суд
ЕСПЧ признал жалобу протоиерея Мамаладзе неприемлемой
По оценке ЕСПЧ, не существует доказательств, подтверждающих факт прослушивания бесед Мамаладзе с его адвокатом
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал жалобу протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного на 9 лет за попытку убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II Шорены Тетруашвили, неприемлемой, сообщили в пресс-службе Минюста Грузии.
Мамаладзе задержали 10 февраля 2017 года в Тбилисском аэропорту, откуда он должен был вылететь в Германию, где на лечении находился Католикос-Патриарх Илия II. В багаже у задержанного обнаружили цианид , а в квартире – пистолет и шесть патронов. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд после закрытых слушаний приговорил его к 9 годам. Мамаладзе вышел на свободу в феврале 2024 года. В заключении он должен был находиться до 2026 года.
Согласно данным Минюста, по оценке ЕСПЧ, не существует доказательств, подтверждающих факт прослушивания бесед Мамаладзе с его адвокатом.
Первая жалоба, поданная Мамаладзе в Европейский суд по правам человека, которая касалась вынесенного ему приговора по так называемому делу о цианиде, была удовлетворена лишь частично.
В ноябре 2022 года Европейский суд по правам человека частично удовлетворил иск Мамаладзе. ЕСПЧ постановил, что проведением закрытых слушаний было нарушено право Мамаладзе на справедливый суд, а также была нарушена презумпция невиновности.
ЕСПЧ установил, что суд первой инстанции недостаточным образом обратил внимание на аргумент подсудимого о частичном закрытии слушаний.
Кроме того, конкретные заявления публичных лиц после задержания протоиерея, как и обнародование прокуратурой части материалов дела, наряду с соблюдением адвокатами соглашения о неразглашении еще до оглашения приговора, убедило общество в том, что Мамаладзе виновен.
При этом ЕСПЧ отклонил ту часть иска Мамаладзе, которая касалась нарушения его права на свободный суд в части доказательств по делу. Мамаладзе настаивал на том, что цианид ему подбросили.
Несмотря на то, что Мамаладзе требовал от грузинского государства 150 тысяч евро и 376,3 тысячи лари в качестве компенсации морального ущерба, ЕСПЧ принял решение о выплате ему лишь компенсации судебных издержек в размере 9 418 лари, постановив, что установление нарушения само по себе представляет собой достаточно справедливую компенсацию за любой моральный вред, понесенный заявителем.