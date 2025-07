https://sputnik-georgia.ru/20250710/gruziya-ozhidaet-yasnosti-ot-ssha-po-dvustoronnim-otnosheniyam--glava-mid-294110182.html

Грузия ожидает ясности от США по двусторонним отношениям – глава МИД

Грузия ожидает ясности от США по двусторонним отношениям – глава МИД

10.07.2025

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Соединенные Штаты Америки остаются стратегически важным партнером для Грузии, и властям важно понимать, как новая администрация видит двусторонние отношения, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости перезагрузки отношений с США после прихода администрации Трампа. В частности, премьер-министр заявил о готовности Грузии подписать соглашение, в котором будут обозначены шаги навстречу друг другу. Глава МИД также отметила важную роль посольства в деле усиления отношений между двумя странами. В этом контексте Бочоришвили напомнила о встрече с послом США в Грузии Робин Данниган, на которой также присутствовал представитель Госдепартамента. Как заявила Бочоришвили, при новой администрации США Тбилиси выражает надежду, интерес и готовность улучшить отношения и перевести их в позитивное русло. Власти подчеркивают, что в этом процессе не должно быть препятствий, и дипломаты должны способствовать улучшению двусторонних отношений, а не играть отрицательную роль. Глава МИД также выразила сожаление в связи с тем, что, несмотря на утверждения о том, будто принятый Конгрессом законопроект MEGOBARI (Mobilizing and Enhancing Georgia's Options for Building Accountability, Resilience and Independence) не отражает позицию исполнительной власти и Госдепартамента, это остается единственным документом по Грузии, который за последнее время рассматривался в Конгрессе и теперь ждет обсуждения в Сенате. При этом Бочоришвили отметила, что для властей Грузии неприемлема попытка, предпринимаемая с помощью MEGOBARI Act, превратить его в основу для отношений между двумя странами. В принятом конгрессом США законопроекте MEGOBARI говорится о введении санкций против грузинских политиков и членов их семей за "откат демократии". Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал документ несправедливым и отметил, что он представляет собой атаку на грузинский народ. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая 2024 года на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом ни раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня 2024 года США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля 2024 года на то время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

