https://sputnik-georgia.ru/20250710/kak-poluchit-inostrannyy-grant-v-gruzii-novye-pravila-294103011.html
Как получить иностранный грант в Грузии: новые правила
Как получить иностранный грант в Грузии: новые правила
Sputnik Грузия
Механизмы контроля получения финансовой помощи извне сформированы в Грузии, и процесс будет под строгим наблюдением 10.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-10T10:58+0400
2025-07-10T10:58+0400
2025-07-10T10:58+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Правительство "Грузинской мечты" обнародовало инструкцию в соответствии с новыми правилами получения иностранных грантов организациями в Грузии. Парламент страны в апреле этого года ужесточил закон "О грантах", согласно которому для получения иностранного финансирования нужно специальное одобрение. Уже 10 июля будет запущен Реестр иностранных грантов. Согласно инструкции правительства, для получения грантов в Грузии нужно будет пройти определенную процедуру и заполнить специальную форму.ТерминологияПо грузинскому законодательству, "грант" – это совокупность денежных средств в денежной или натуральной форме, безвозмездно передаваемых донором грантополучателю, которые используются для реализации конкретных гуманитарных, образовательных, научно-исследовательских проектов в области здравоохранения, обороны и безопасности, культуры, спорта, экологии, развития сельского хозяйства, а также социальных проектов и программ государственного или общественного значения. Грантом в Грузии также считается техническая помощь, предоставляемая донором в виде передачи технологий, специальных знаний, навыков, опыта и (или) иных видов помощи, либо безвозмездно передаваемые денежные средства в денежной или натуральной форме, являющиеся грантами по своей природе, но выдаваемые на основании фиктивной или притворной сделки. Донором в грузинском законодательстве считается международная благотворительная, гуманитарная и иная общественная организация или другая международная организация, финансово-кредитное учреждение, правительство иностранного государства или его представительство, а также иностранное предпринимательское или некоммерческое юридическое лицо. Как получить согласие Для получения согласия необходимо будет представить письменный проект гранта, а также письменное решение донора о выдаче гранта. Представляется как оригинал договора, так и его перевод на грузинский вместе с заполненной специальной формой. Борьба с нелегалами в Грузии - выдворению подлежат десятки человек >>В форме указываются название донора и его партнера, получатель гранта, дата действия договора, объем гранта в оригинальной валюте, краткое описание проекта и его цели, соответствие с приоритетами государства, реквизиты сторон и комментарии. Правительство примет решение после существенного изучения гранта, что подразумевает оценку использования гранта и установление соответствия его целей программам правительства или государственным интересам. Кому не нужно одобрение Одобрение правительства не нужно: Дает разрешение на получение гранта, проверяет процесс его внедрения, а также следит за выполнением закона в целом Антикоррупционное бюро Грузии. Бюро имеет право запрашивать финансовый отчет и необходимую информацию, включая специальные категории персональных данных. Если информация не является публичной, Бюро может обратиться в суд. Получение гранта без одобрения правительства влечет за собой штраф в размере двойного размера гранта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, антикоррупционное бюро
грузия, новости, общество, антикоррупционное бюро
Как получить иностранный грант в Грузии: новые правила
Механизмы контроля получения финансовой помощи извне сформированы в Грузии, и процесс будет под строгим наблюдением
ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Правительство "Грузинской мечты" обнародовало инструкцию в соответствии с новыми правилами получения иностранных грантов организациями в Грузии.
Парламент страны в апреле этого года ужесточил закон "О грантах", согласно которому для получения иностранного финансирования нужно специальное одобрение. Уже 10 июля будет запущен Реестр иностранных грантов. Согласно инструкции правительства, для получения грантов в Грузии нужно будет пройти определенную процедуру и заполнить специальную форму.
По грузинскому законодательству, "грант" – это совокупность денежных средств в денежной или натуральной форме, безвозмездно передаваемых донором грантополучателю, которые используются для реализации конкретных гуманитарных, образовательных, научно-исследовательских проектов в области здравоохранения, обороны и безопасности, культуры, спорта, экологии, развития сельского хозяйства, а также социальных проектов и программ государственного или общественного значения.
Грантом в Грузии также считается техническая помощь, предоставляемая донором в виде передачи технологий, специальных знаний, навыков, опыта и (или) иных видов помощи, либо безвозмездно передаваемые денежные средства в денежной или натуральной форме, являющиеся грантами по своей природе, но выдаваемые на основании фиктивной или притворной сделки.
Донором в грузинском законодательстве считается международная благотворительная, гуманитарная и иная общественная организация или другая международная организация, финансово-кредитное учреждение, правительство иностранного государства или его представительство, а также иностранное предпринимательское или некоммерческое юридическое лицо.
Для получения согласия необходимо будет представить письменный проект гранта, а также письменное решение донора о выдаче гранта.
Представляется как оригинал договора, так и его перевод на грузинский вместе с заполненной специальной формой.
В форме указываются название донора и его партнера, получатель гранта, дата действия договора, объем гранта в оригинальной валюте, краткое описание проекта и его цели, соответствие с приоритетами государства, реквизиты сторон и комментарии.
Правительство примет решение после существенного изучения гранта, что подразумевает оценку использования гранта и установление соответствия его целей программам правительства или государственным интересам.
Одобрение правительства не нужно:
Грантам, выдаваемым международными спортивными ассоциациями, федерациями и комитетами;
Индивидуальной финансовой помощи, выдаваемой на общее и высшее образование и научную работу за пределами Грузии;
Грантам, выдаваемым Программой Европейского союза по исследованиям и инновациям, программой Horizon Europe, программой Европейского союза Erasmus+, Службой академических обменов Германии (DAAD) и Программой Creative Europe
Дает разрешение на получение гранта, проверяет процесс его внедрения, а также следит за выполнением закона в целом Антикоррупционное бюро Грузии. Бюро имеет право запрашивать финансовый отчет и необходимую информацию, включая специальные категории персональных данных. Если информация не является публичной, Бюро может обратиться в суд.
Получение гранта без одобрения правительства влечет за собой штраф в размере двойного размера гранта.