https://sputnik-georgia.ru/20250710/kobakhidze-gruzinskaya-mechta-vyigraet-na-predstoyaschikh-vyborakh-vo-vsekh-64-munitsipalitetakh-294111310.html

Кобахидзе: "Грузинская мечта" выиграет на предстоящих выборах во всех 64 муниципалитетах

Кобахидзе: "Грузинская мечта" выиграет на предстоящих выборах во всех 64 муниципалитетах

Sputnik Грузия

На результаты выборов не повлияет решение оппозиции объединиться или отказаться от участия, считает глава правительства Грузии 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T14:53+0400

2025-07-10T14:53+0400

2025-07-10T14:53+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" одержит победу на предстоящих выборах в органы местного самоуправления во всех 64 муниципалитетах, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Выборы в органы местного самоуправления состоятся 4 октября. На сегодняшний день о своем желании принять участие в выборах заявили три оппозиционные партии: "Лело для Грузии", "Гахария за Грузию", "Новый политический центр – Гирчи". "Грузинская мечта" победит как на выборах мэров, так и на выборах в городские собрания (сакребуло) во всех 64 муниципалитетах", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, на результаты выборов не повлияет решение оппозиции объединиться или, наоборот, бойкотировать голосование. "Объединится или не объединится оппозиция, не имеет никакого значения, все они – одна большая агентура. Объединятся они или нет, в какой сценарий впишутся – это решают их покровители", – заявил Кобахидзе. Выборы в Грузии Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии. Официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия