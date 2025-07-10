https://sputnik-georgia.ru/20250710/na-vremya-remonta-stantsii-metro-v-tbilisi-naznachat-dopolnitelnye-avtobusy-294117412.html

На время ремонта станции метро в Тбилиси назначат дополнительные автобусы

На время ремонта станции метро в Тбилиси назначат дополнительные автобусы

Sputnik Грузия

Станция метро "Варкетили" с 12 июля приостановит работу на 45 дней 10.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-10T22:45+0400

2025-07-10T22:45+0400

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грузия

новости

общество

каха каладзе

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение на время ремонта станции метро "Варкетили" назначить дополнительный автобус для обслуживания пассажиров, который будет довозить их до близлежащей станции "Самгори", заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства. Станция метро "Варкетили" с 12 июля приостановит работу на 45 дней. Эта станция ежедневно обслуживает десятки тысяч пассажиров. С закрытием станции резко возрастет нагрузка на наземный транспорт, особенно в часы пик. Автобус будет курсировать с перекрестка улиц Джавахети и Лизы Накашидзе-Болквадзе до станции метро "Самгори". Ремонт осуществит компания Bada Construction. Планируется полная реабилитация интерьера станции: демонтаж асбестоцементного потолка, исследование и замена несущих конструкций, укладка гранитного пола, отделка стен мрамором, установка подвесного потолка и новой системы освещения. На днях стало известно, что компания "Бада Констракшн" (Bada Construction LLC) потребовала продлить срок действия соглашения с мэрией до 30 июня 2026 года. Ранее крайней датой ввода отремонтированной станции в эксплуатацию было 1 декабря 2025 года. Строительная компания "Бада Констракшн" появилась на рынке Грузии с 2009 года. Причиной в компании-подрядчике назвали результаты исследований, проведенных компанией Probuild Expert LLC, согласно которым "существенно изменились технологический характер и сложность выполняемых работ". Вопрос ремонта станции остро стоит с 2018 года, когда в результате обрушения потолка пострадали 14 человек. Мэрия несколько раз объявляла тендер на проведение восстановительных работ. В одном из случаев желающих сделать ремонт просто не нашлось, а в другом – договор с компанией-подрядчиком "Мамосни" пришлось расторгнуть. Наконец, в начале 2025 года мэр Каладзе заявил, что с 9 февраля ремонт станции все-таки начнется. Станция "Варкетили" является конечной на линии Ахметели–Варкетили. Она была открыта в 1985 году. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий. На них находятся 23 станции, с одним пересадочным узлом. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилисский метрополитен